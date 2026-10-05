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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिग्विजय सिंह के हिंदुत्व बयान पर घमासान, BJP बोली- ‘राम मंदिर पसंद नहीं’

दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व बयान पर घमासान, BJP बोली- ‘राम मंदिर पसंद नहीं’

दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान के बाद अब इस पर राजनीति तेज हो चुकी है. बीजेपी प्रवक्ता ने उनके साथ पूरी कांग्रेस पर ही सवाल खड़े करते हुए उन्हें राम और हिंदुत्व विरोधी बताया.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 05 Oct 2026 02:55 PM (IST)
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कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तीखी आलोचना की है. बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कड़ा बयान दिया है.

राकेश त्रिपाठी ने कहा, "जिन लोगों ने 'हिंदू आतंकवाद' शब्द गढ़ा, जो 'भगवा आतंकवाद' शब्द गढ़ रहे थे, जो हिंदुत्व को एक बीमारी के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग मंदिर जाने वाले सभी लोगों को महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाला मानते हैं, उन्हें भगवान राम का मंदिर कैसे पसंद आएगा? उन्हें भगवान राम के मंदिर के निर्माण से इतनी तकलीफ है कि वे हर तरह से विवाद खड़ा करना चाहते हैं और इस पर राजनीतिक हमले कर रहे हैं क्योंकि वे बाबरी के समर्थक हैं. इसीलिए उन्हें राम मंदिर पसंद नहीं है."

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सपा नेता राजीव राय ने जताई सहमति 

उधर इस मामले में सपा सांसद राजीव राय ने दिग्विजय सिंह का समर्थन करते हुए कहा, "खाई बढ़ाने का काम तो इन्होंने हमेशा किया है. मैं हमेशा कहता हूं कि इनका पॉलिटिकल DNA अंग्रेजों से आता है. फूट डालो, राज करो. भाई से भाई को लड़ाएंगे, जात से जात को लड़ाएंगे, मजहब से मजहब को लड़ाएंगे, नॉर्थ से साउथ को लड़ाएंगे और फिर बड़ी-बड़ी बातें करेंगे. चुनाव के वक्त बोल देंगे, वो तो जुमला था."

क्या कहा था दिग्विजय सिंह ?

दिग्विजय सिंह ने कहा था कि धर्मग्रंथों में हिन्दू शब्द का उल्लेख नहीं है और बीजेपी-आरएसएस सनातन धर्म को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं.उन्होंने  विनायक दामोदर सावरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुत्व शब्द सावरकर ने गढ़ा था.उनके मुताबिक आरएसएस और VHP जैसे संगठन हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे हिन्दू-मुस्लिम, हिन्दू-सिख और हिन्दू-ईसाई के बाद दरार पैदा हुई है.

दिग्विजय के बयान पर हिन्दू संगठनों के साथ-साथ कई धर्म गुरुओं ने भी आपत्ति जताई है. जिसके बाद यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. जबकि कांग्रेस ने भी दिग्विजय सिंह का बचाव किया है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Digvijaya Singh UP NEWS
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