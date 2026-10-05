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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव 2027: इस सीट से दद्दन खान होंगे AIMIM के उम्मीदवार, ओवैसी ने किया ऐलान

यूपी चुनाव 2027: इस सीट से दद्दन खान होंगे AIMIM के उम्मीदवार, ओवैसी ने किया ऐलान

भिनगा विधानसभा सीट से AIMIM ने दद्दन खान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. असदुद्दीन ओवैसी ने सपा और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए चुनावी समीकरणों को लेकर बड़ा संदेश दिया.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 05 Oct 2026 11:22 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की सियासत में रविवार (4 अक्टूबर) को श्रावस्ती का भिनगा विधानसभा क्षेत्र चर्चा में आ गया. यहां आयोजित AIMIM की विशाल जनसभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दद्दन खान को भिनगा से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया. दद्दन खान हाल ही में बसपा छोड़कर AIMIM में शामिल हुए हैं.

जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने दद्दन खान के नाम का ऐलान किया. दद्दन खान को क्षेत्र का प्रभावशाली नेता माना जाता है. उनके AIMIM में आने और अब विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए जाने से भिनगा की चुनावी लड़ाई और दिलचस्प होने की उम्मीद है.

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ओवैसी ने दद्दन खान को मैदान में उतारकर समाजवादी पार्टी के सामने भी सीधी चुनौती पेश करने की कोशिश की है. भिनगा को सपा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में गिना जाता है. ऐसे में AIMIM का यहां से मजबूत उम्मीदवार उतारना चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है.

अखिलेश यादव पर ओवैसी का निशाना

सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने सवाल उठाया कि जब श्रावस्ती में मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जा रहे थे, तब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कहां थे?

ओवैसी ने कहा कि जब लोगों को अपने अधिकारों और धार्मिक स्थलों को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उस समय सपा की भूमिका क्या थी, इसका जवाब जनता को मिलना चाहिए. उन्होंने सपा पर मुस्लिम समाज के मुद्दों को लेकर अपेक्षित तरीके से आवाज नहीं उठाने का आरोप लगाया.

योगी सरकार पर भी साधा निशाना

असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने कानून-व्यवस्था और बुलडोजर कार्रवाई समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा.

ओवैसी ने कहा कि जब आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तब राजनीतिक दलों को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने अपने संबोधन के जरिए AIMIM को प्रदेश की राजनीति में मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश की.

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भिनगा से दद्दन खान की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद अब देखना होगा कि AIMIM यहां कितना प्रभाव छोड़ पाती है और इसका सीधा असर सपा समेत दूसरे दलों के चुनावी समीकरणों पर कितना पड़ता है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 05 Oct 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi UP NEWS UP Elections 2027
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