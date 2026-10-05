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प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी का नया वीडियो आया सामने, हुआ ये खुलासा
प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी का नया वीडियो आया सामने, हुआ ये खुलासा
उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा में प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी की आत्महत्या के मामले में एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दुलारी सीढ़ियों के रास्ते छत की ओर जा रहा है. माना जा रहा है कि यह उसी वक्त से कुछ देर पहले का वीडियो है जिस दिन उसने आत्महत्या की थी.
मथुरा 25 सितंबर को वृंदावन स्थित प्रेमानंद के एक शिष्य ने चार मंजिला इमारत से कूद कर जान दे दी थी. इसका एक और सीसीटीवी सामने आया है जिसमें में सीढियो से छत पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं.
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