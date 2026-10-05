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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी का नया वीडियो आया सामने, हुआ ये खुलासा

प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी का नया वीडियो आया सामने, हुआ ये खुलासा

प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी का नया वीडियो आया सामने, हुआ ये खुलासा

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 05 Oct 2026 12:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा में प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी की आत्महत्या के मामले में एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दुलारी सीढ़ियों के रास्ते छत की ओर जा रहा है. माना जा रहा है कि यह उसी वक्त से कुछ देर पहले का वीडियो है जिस दिन उसने आत्महत्या की थी.

मथुरा 25 सितंबर को वृंदावन स्थित प्रेमानंद के एक शिष्य ने चार मंजिला इमारत से कूद कर जान दे दी थी. इसका एक और सीसीटीवी सामने आया है जिसमें में सीढियो से छत पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 05 Oct 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Mathura News UP NEWS Premanand Maharaj
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