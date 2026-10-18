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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या, बेटी के ससुराल वालों पर आरोप, जांच शुरू

बाराबंकी में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या, बेटी के ससुराल वालों पर आरोप, जांच शुरू

बाराबंकी जिले की जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के फैजुल्लागंज गांव में पारिवारिक विवाद में 60 साल के बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर हत्या कर दी गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 18 Oct 2026 11:13 PM (IST)
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बाराबंकी जिले की जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के फैजुल्लागंज गांव में पारिवारिक विवाद में 60 साल के बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप घर मे रह रही बेटी के ससुराल वालों पर लगा है. बुजुर्ग से मारपीट की घटना CCTV में कैद हो गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. फिलहाल हत्याकांड में शामिल आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं.

जानकारी के अनुसार, कुर्बान तेली 60 वर्ष की सड़क पर मारपीट के बाद मौत हो गई. मोहल्ले वालों का आरोप है कि कुर्बान की दो शादीशुदा बेटियां आयशा और शाहनाज मायके में रहती हैं. इसी को लेकर 4 महीने से परिवार में विवाद चल रहा था. शनिवार को आयशा से मिलने रसूलपुर निवासी आबिद अली घर आया. कुर्बान ने इसका विरोध किया तो सड़क पर मारपीट हो गई. डायल 112 पहुंची और मामला शांत कराया.

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आबिद ने भाई और दामाद के साथ मिलकर की हत्या

आरोप है कि पुलिस के जाने के बाद आबिद ने अपने बड़े भाई मुजम्मिल और एक दामाद को बुलाया. तीनों ने मिलकर कुर्बान की गर्दन पकड़कर सीने पर घूंसे मारे. जिससे वो सड़क पर गिर पड़े और मौत हो गई. जहांगीराबाद पुलिस का कहना है कि मारपीट की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसे कब्जे में ले लिया गया है. पुलिस ने कहा कि हत्याकांड के आरोपी फरार हैं.

पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश

बताया गया कि मृतक कुर्बान तेली पत्नी सुमैय्या और दो बेटों इब्राहिम और आजम के साथ रहते थे. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी जहांगीराबाद ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मारपीट के बाद मौत की बात की सामने आई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. अभी तहरीर नही मिली हैं. वही घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चा हो रही है.

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Published at : 18 Oct 2026 11:05 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Barabanki News
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