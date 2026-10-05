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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'उनकी बात में दम...', अखिलेश यादव के बयान पर बोले BJP राज्यसभा प्रत्याशी धर्मपाल सिंह

'उनकी बात में दम...', अखिलेश यादव के बयान पर बोले BJP राज्यसभा प्रत्याशी धर्मपाल सिंह

बीजेपी ने यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की. इसमें योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह को भी जगह मिली है. इस बीच उनकी प्रतिक्रिया आई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 05 Oct 2026 05:38 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में होने जा रहे आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम भी शामिल है. बीजेपी की ओर से टिकट मिलने के बाद धर्मपाल सिंह प्रतिक्रिया सामने आई है. 

राज्यसभा उम्मीदवार चुने जाने के बाद धर्मपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी (सपा) चीफ पर निशाना साधते हुए कहा, "अखिलेश यादव हमेशा गलत बयान देते हैं. उनकी बात में दम नहीं है. भारतीय जनता पार्टी का एक-एक विधायक पार्टी के साथ है. कोई भी कहीं नहीं जाने वाला है और मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा." 

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अखिलेश के दावे पर दी प्रतिक्रिया

दरअसल धर्मपाल सिंह की यह प्रतिक्रिया अखिलेश यादव के उस बयान पर आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कई विधायक उनके साथ हैं. ऐसे में क्रॉस वोटिंग के कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि इन दावों और बयानों को धर्मपाल सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया है. साथ ही पार्टी में मजबूती से खड़े होने की बात कही है.

प्रत्याशी बनाए जाने पर क्या बोले धर्मपाल सिंह?

बीजेपी द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद धर्मपाल सिंह ने कहा, "मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन और वरिष्ठ नेतृत्व को बधाई देता हूं. प्रणाम करता हूं. राज्यसभा में मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पहुंचाने का अवसर दिया है. मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनता की आवाज उठाने का काम करूंगा और पार्टी को मजबूती प्रदान करूंगा."

बीजेपी ने इन 8 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान

भाजपा द्वारा जारी सूची के अनुसार, धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पाण्डेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है. उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट पर द्विवार्षिक चुनाव होंगे , जबकि पश्चिम बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव होगा. इन सभी सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान होगा.

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 11 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल नवंबर 2026 में खत्म हो रहा है.. इसकी वजह से इन सीटों पर चुनाव कराया जा रहा है. चुनाव आयोग के अनुसार, नामांकन भरने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर तक है. 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 अक्टूबर शुक्रवार तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे.

राज्यसभा के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा. वोटिंग का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा. उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी. चुनाव की पूरी प्रक्रिया 19 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
BJP UP NEWS Dharampal Singh
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