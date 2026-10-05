UP राज्यसभा चुनाव: BJP के 8 उम्मीदवारों को जानिए, पार्टी ने दिए कई संदेश

उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी ने अपने 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है. पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन नामों पर अंतिम मुहर लगाई है. इस लिस्ट में यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम है. वहीं राम प्रताप सिंह चौहान को भी उम्मीदवार बनाया गया है.

इसके साथ ही राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल समेत अन्य को प्रत्याशी बनाया गया है. यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर को चुनाव होना है. 6 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख है.

बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों का परिचय

​धर्मपाल सिंह

​परिचय: उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री (पशुधन एवं दुग्ध विकास) और बरेली की आंवला विधानसभा सीट से विधायक हैं.

पृष्ठभूमि: पश्चिमी यूपी के बड़े ओबीसी (लोधी राजपूत) नेताओं में शुमार हैं और लंबे समय से बीजेपी संगठन और सरकार में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

राधाकांत ओझा

​परिचय: प्रयागराज के सीनियर वकील और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं

​पृष्ठभूमि: लीगल फ्रंट पर पार्टी और वकीलों के बीच मजबूत पैठ रखने वाले प्रबुद्ध वर्ग (ब्राह्मण) के बड़े चेहरे हैं.

प्रकाश पाल ​

परिचय: बीजेपी उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं.

पृष्ठभूमि: इससे पूर्व कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं. गडरिया/पाल (OBC) समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और सांगठनिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं.

विद्या सागर सोनकर

​परिचय: उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) के सदस्य और बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री हैं.

​पृष्ठभूमि: जौनपुर/पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले दलित समाज (सोनकर/खटीक) के प्रमुख नेता हैं, जिनकी संगठन में लंबे समय से मजबूत पकड़ रही है.



गोपी कृष्णा पाण्डेय

परिचय: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ संगठनात्मक नेता हैं.

पृष्ठभूमि: पूर्वांचल/अवध क्षेत्र में प्रबुद्ध वर्ग (ब्राह्मण) के बीच पार्टी के जनाधार को मजबूत करने और सांगठनिक समन्वय में इनकी सक्रिय भूमिका रही है.

प्रियंका सिंह रावत ​

परिचय: बाराबंकी लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और बीजेपी की प्रदेश मंत्री हैं.

पृष्ठभूमि: दलित (पासी) समुदाय की एक सशक्त महिला चेहरा हैं, जिन्होंने क्षेत्र में जनहित के मुद्दों और महिला सशक्तिकरण पर लगातार काम किया है.

राम प्रताप चौहान ​

परिचय: एत्मादपुर (आगरा) के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं.

पृष्ठभूमि: ब्रज क्षेत्र के क्षत्रिय/राजपूत समाज के प्रभावशाली नेता हैं और संगठन में लंबे समय से समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत रहे हैं.

श्रृति गंगवार ​

परिचय: रुहेलखंड/बरेली मंडल से बीजेपी की सक्रिय महिला एवं युवा नेता हैं.

पृष्ठभूमि: कुर्मी (OBC) समाज से आती हैं. पार्टी ने इन्हें मौका देकर रोहिलखंड क्षेत्र में कुर्मी/ओबीसी वोट बैंक और महिला प्रतिनिधित्व दोनों को साधा है.

बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों को उतारकर पूरे प्रदेश को साधने की कोशिश कर रही है.

पूर्वांचल

विद्यासागर सोनकर पूर्वांचल से आते हैं. वो पूर्व सांसद हैं और दलित जाति से आते हैं. वहीं वाराणसी और गाजीपुर इलाके से राधा कांत ओझा ब्राह्मण जाति से आते हैं, प्रयागराज में वरिष्ठ वकील हैं.

रुहेलखण्ड

वहीं, रुहेलखण्ड से धर्मपाल सिंह आते हैं, जो योगी सरकार में मंत्री और चार बार के विधायक हैं. श्रुति गंगवार भी इसी क्षेत्र से हैं और कुर्मी जाति से ताल्लुक रखती हैं. वो बीजेपी के कद्दावर नेता संतोष गंगवार की बेटी हैं.

बुंदेलखण्ड

बुंदेलखण्ड इलाके से गोपी कृष्णा पाण्डेय ब्राह्मण जाति से हैं, कानपुर में अच्छी पकड़ है. वहीं प्रकाश पाल ओबीसी से हैं, क्षेत्रिय अध्यक्ष के साथ ही यूपी पिछड़ा वर्ग से मोर्चा के अध्यक्ष.

अवध

अवध वाले इलाके से प्रियंका सिंह रावत ​दलित वर्ग से हैं. वो बाराबंकी से पूर्व सांसद भी हैं. वहीं पश्चिम क्षेत्र से राम प्रताप चौहान आते हैं और वो राजपूत वर्ग से हैं. पूर्व विधायक हैं, आगरा जिले से आते हैं.

बीजेपी ने इस लिस्ट के जरिए कई संदेश दिए हैं. दो महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है. साथ ही सामाजिक समीकरण का पूरा खयाल रखा गया है. तीन उम्मीदवार ओबीसी समुदाय से हैं. पार्टी ने किसी 'बाहरी' को टिकट नहीं दिया है.

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