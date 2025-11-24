धर्मेंद्र के निधन से शोक की लहर, CM योगी, नीतीश कुमार समेत कई मुख्यमंत्रियों ने जताया दुख

बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में सोमवार (24 नवंबर) को निधन हो गया. अभिनेता ने मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली. इस बीच फिल्म जगत से लेकर देशभर में शोक की लहर दौड़ गई.उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस से लेकर हेमंत सोरेन, मोहन यादव और पुष्कर सिंह धामी जैसे कई मुख्यमंत्रियों ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जाहिर किया.

सीएम योगी ने ट्वीट कर जताया दुख

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में लिखा, "लोकप्रिय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन अत्यंत दुःखद एवं कला व फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! सीएम ने प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें."

सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि

अभिनेता के निधन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी दुख प्रकट किया. उन्होंने लिखा, "लोकप्रिय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन दुःखद. यह कला एवं फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि."

आपके किरदार हमेशा हम सभी को याद रहेंगे- पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखंड के सीएम ने ट्वीट में लिखा, "सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र के निधन का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. उनका निधन भारतीय फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है. आपकी मुस्कान और आपके किरदार हमेशा हम सभी को याद रहेंगे. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों व उनके असंख्य प्रशंसकों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें."

उनके संवाद आज भी हमारे जेहन में- देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखा, "भारतीय सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता एवं ‘बॉलीवुड के 'ही-मैन'' के रूप में मशहूर धर्मेंद्र देओल के निधन की खबर से स्तब्ध हूँ. 'शोले', 'धरम वीर', 'चुपके-चुपके', 'मेरा गांव मेरा देश', 'प्रतिज्ञा', 'सीता और गीता', 'गुलामी', 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपने अभिनय से उन्होंने दर्शकों के दिलों पर सालों तक राज किया.

फडणवीस ने आगे लिखा कि एक ही वर्ष में 9 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है. इन फिल्मों में उनके संवाद आज भी हमारे जेहन में हैं और हमेशा रहेंगे. उनके जाने से भारतीय कला क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार, परिचितों और उनसे जुड़े सभी लोगों को यह दर्द सहने की शक्ति प्रदान करें.

छत्तीसगढ़ सीएम ने भी दी श्रद्धांजलि

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्ण देव साय ने लिखा, "भारतीय सिनेमा जगत के प्रख्यात अभिनेता धर्मेंद्र देओल के निधन का समाचार अत्यंत दु:खद है. अपने सशक्त अभिनय, सिनेमा के प्रति समर्पण और विलक्षण प्रतिभा से उन्होंने करोड़ों दर्शकों के हृदय में स्थान बनाया. उनका जाना भारतीय कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिजनों व प्रशंसकों को इस दुःख की घड़ी में संबल प्रदान करें.

सीएम रेखा गुप्ता ने दुख जाहिर किया

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने धर्मेंद्र के निधन पर ट्वीट कर दुख जाहिर किया. उन्होंने लिखा, "प्रसिद्ध अभिनेता, पूर्व सांसद धर्मेंद्र के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. भारतीय सिनेमा ने आज अपनी एक अमर पहचान, एक सादगीभरा व्यक्तित्व और पीढ़ियों के प्रिय कलाकार को खो दिया है.

रेखा गुप्ता ने आगे लिखा कि उनका योगदान केवल अभिनय तक सीमित नहीं था, उन्होंने भारतीय समाज की भावनाओं, संघर्षों और संवेदनाओं को परदे पर साकार रूप दिया. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों व प्रशंसकों को यह दुःख सहने की शक्ति दें.

फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है- हेमंत सोरेन

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा, "भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र के निधन का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है. धर्मेंद्र ने अपने सरल, सहज और प्रभावशाली अभिनय से पीढ़ियों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी. उनका व्यक्तित्व जितना विनम्र था, उतना ही प्रेरणादायक भी.

उन्होंने आगे लिखा, "धर्मेंद्र का जाना फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मरांग बुरु से प्रार्थना करता हूं और शोकग्रस्त परिवारजनों, उनके प्रशंसकों एवं शुभचिंतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं.

सीएम मोहन यादव ने दी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने ट्वीट में लिखा, "भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेन्द्र के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. सिनेमा जगत को समृद्ध करने में उनका अद्वितीय योगदान और अभिनय सदैव अविस्मरणीय रहेगा. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों व प्रशंसकों को यह दुःख सहने की शक्ति दें.

सुपरस्टार धर्मेंद्र की मौत पर बोले उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्टर के निधन दुख प्रकट किया. उन्होंने कहा कि बचपन से धर्मेंद्र की पिक्चरें देखी. सबमें शोले अच्छी है. शालीमार हो, बर्निंग ट्रेन हो धर्मेंद्र छाए हुए हैं. यह खबर मिली कि वह दुनिया में नहीं है काफी अफसोस हुआ. काफी दिन से बीमार थे लेकिन जब अस्पताल से घर गए तो उम्मीद की जा रही थी कि उनकी तबीयत ठीक होगी, लेकिन शायद भगवान को इतना ही मंजूर था.

उमर ने आगे कहा कि उनके घर वालों को सांत्वना देता हूं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. यह पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए लॉस है. वह जम्मू कश्मीर के दोष रहे हैं अगर शूटिंग के लिए नहीं आए तो छुट्टी मनाने आते थे.

दिग्गज कलाकार खो दिया- सुखविंदर सिंह सुक्खू

एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिखा, "सुप्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. वे सिर्फ पर्दे के नायक ही नहीं थे, बल्कि संवेदनशील हृदय वाले विनम्र इंसान, कला के सच्चे साधक और पीढ़ियों को प्रेरित करने वाले कलाकार थे. वह हमेशा दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेंगे."

उन्होंने आगे लिखा, "भारतीय फिल्म जगत् ने आज एक महानायक और एक दिग्गज कलाकार खो दिया है. ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवारजनों को इस कठिन समय में धैर्य तथा शक्ति प्रदान करें. मेरी गहरी संवेदनाएं परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं.

सीएम भजनलाल शर्मा ने दुख प्रकट किया

सीएम भजनलाल शर्मा ने लिखा, "प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, पद्म भूषण से सम्मानित एवं बीकानेर के पूर्व सांसद धर्मेंद्र के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. अपने शानदार अभिनय और सरल स्वभाव के माध्यम से धर्मेंद्र ने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया." उन्होंने लिखा, "उनका सिनेमा जगत में योगदान और व्यक्तित्व सदैव प्रेरणा देता रहेगा. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों व प्रशंसकों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें."