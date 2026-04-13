Exclusive: क्या सीएम योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक में सबकुछ ठीक है? डिप्टी CM ने खुद बताया

उत्तर प्रदेश में इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच अनबन की सुगबुगाहट जोरों पर है. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर भी दोनों के बीच अलग-अलग राय देखने को मिली थी, जिसके बाद दोनों के संबंधों को लेकर कई तरह के कयास लगते रहे हैं. जिस पर अब ब्रजेश पाठक का जवाब आया है. उन्होंने सीएम योगी से किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया है.

एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ब्रजेश पाठक ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ संबंधों पर खुलकर बात की और दावा किया है कि 2017 में भी यूपी में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी. सीनियर एंकर चित्रा त्रिपाठी ने जब इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल किया कि आपके आवास पर जहां मैं बैठी हूं यहां प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी है, रक्षामंत्री की भी तस्वीर हैं लेकिन मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं है..क्या झगड़ा चल रहा है?

सीएम योगी से झगड़े पर दिया जवाब

इस पर ब्रजेश पाठक ने जवाब किया कि "मुख्यमंत्री जी की तस्वीर हमारे दूसरे ड्राइंग रूम में है. ये ड्राइंग रूम आपके लिए बनाया गया है..ये आपके लोगों ने सजाया है कि जिससे तस्वीर यहां से जाए.." इस पर उनसे फिर सवाल किया गया कि "मुख्यमंत्री जी से सब ठीक तो चल रहा है?"

इस सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा- "सब ठीक है.. मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया है..बहुत अच्छा काम चल रहा है..कहीं कोई दिक़्क़त नहीं..कहीं कोई समस्या नहीं है.." जब उनसे पूछा गया कि बीते आधे घंटे के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी का नाम आपने 55 बार लिया लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया.

ब्रजेश पाठक ने इसके जवाब में अपनी सफ़ाई देते हुए कहा कि "अगर मैंने प्रधानमंत्री का 50 बार नाम लिया है तो मुख्यमंत्री जी का नाम भी तीन-चार बार लिया है. प्रधानमंत्री का अगर पाँच बार लिया होगा और मुख्यमंत्री का तीन बार लिया है. आप चेक करा लीजिए.. मैं यहीं बैठा हूं.." यूपी चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने प्रचंड जीत का दावा किया.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि "हम प्रचंड बहुमत के साथ 2017 का इतिहास दोहराएंगे. उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है. ये पूरे देश और पूरे प्रदेश सबको पता है."

अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक पर कसा तंज

एबीपी न्यूज के इस इंटरव्यू को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए तंज कसा है. सपा अध्यक्ष ने ब्रजेश पाठक पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पता चल गया है कि वो अब हटने वाले इसलिए पहले ही तस्वीर हटा दी. उन्होंने एक्स पर लिखा- 'आप हटनेवाले हो ये बात किसने बता दी.. इसीलिए हटने से पहले तस्वीर ही हटा दी'

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