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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी विधानसभा में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने विपक्ष के सामने जोड़े हाथ, आखिर क्या था मामला?

यूपी विधानसभा में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने विपक्ष के सामने जोड़े हाथ, आखिर क्या था मामला?

UP Assembly Special Session: यूपी विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में बोलते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को खूब खरी-खोटी सुनाई.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 30 Apr 2026 03:44 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन सदन में उस समय स्थिति अजीब बन गR जब उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक विपक्ष के सामने हाथ जोड़ने लगे. दरअसल उन्होंने इसके माध्यम से विपक्ष से अपील की कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कराने में मदद करें विरोध न करें.

यही नहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के महिला हितैषी होने पर सवाल उठाए और पूर्व की सरकारों के घटनाक्रम को सिलसिलेवार सदन में रखा. खासकर मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया, जिस पर कुछ देर के लिए सदन गरमागया.

डिप्टी सीएम ने विपक्ष से मांगा समर्थन

सदन की शुरुआत निंदा प्रस्ताव से हुई, जिसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रखा. नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में बोलते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को खूब खरी-खोटी सुनाई. उन्होंने एक-एक कई कई पुरानी घटनाओं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों का जिक्र किया. जिससे कई बार सदन में स्थिति हंगामेपूर्ण हो गयी. ब्रजेश पाठक ने बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया. अंत में उन्होंने विपक्ष के सामने हाथ जोड़ते हुए इस बिल को पास कराने में सहयोग की मांग की.

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बीजेपी लगातार विपक्ष को घेर रही

यहां बता दें कि संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए महिला विरोधी बता रही है. इसी के तहत ही विधानसभा में गुरूवार को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया.

उधर समाजवादी पार्टी ने भी सदन के भीतर और बाहर भाजपा को महिला विरोधी बताया और इन्हीं सीटों पर 33 फीसदी महिला आरक्षण की मांग की. सदन में दोनों पक्षों के बीच गहमा-गहमी देखने को मिली. फिलहाल अभी ये मुद्दा और गर्माने की उम्मीद है.

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Published at : 30 Apr 2026 03:44 PM (IST)
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Brijesh Pathak UP NEWS UP ASSEMBLY SESSION
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