जमीयत उलेमा ए हिन्द प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के जिहाद पर दिए गए बयान को लेकर सियासी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा. सोमवार को मेरठ में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. संगीत सोम ने कहा कि जिहाद का समर्थन करने वाले को सनातनी लोग मारते-मारते पाकिस्तान तक छोड़ कर आएंगे. संगीत सोम यहीं नहीं रुके उन्होंने देश में मदरसों को बंद करने की अपील कहा कि मदरसों से सिर्फ आतंकी ही निकलते हैं.

संगीत सोम ने आगे कहा कि मौलाना महमूद मदनी को बीमार कौम का बीमार मौलाना बताया, और कहा कि वे जिस यूनिवर्सिटी के मौलाना हैं उस यूनिवर्सिटी से सिर्फ आतंकी ही बहार निकलते हैं.

संगीत सोम का बयान

संगीत सोम मेरठ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने मौलाना मदनी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. संगीत सोम ने कहा जेहाद सिर्फ आतंकवाद होता है. फिर वो चाहे थूक जेहाद हो, लव जिहाद हो या फिर वोट जेहाद हो. उन्होंने कहा कि एक एक इंसान के 5-5 वोट ही वोट जेहाद कहलाता है. इसके साथ ही हालिया दिल्ली बम ब्लास्ट पर बोले हुआ कि आतंकी सिर्फ मदरसों से ही बाहर आते हैं, इसलिए सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए.

मदनी ने भोपाल में दिया था बयान

दरअसल जमीयत की सालाना कांफ्रेसं में मौलाना महमूद मदनी ने हाल की कुछ घटनाओं में सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि जुल्म के खिलाफ जिहाद होता रहेगा. यह बयान अब तूल पकड़ चुका है. बीजेपी के साथ कई हिन्दू संगठनों ने भी इसे भड़काऊ बयान बताया था. बिहार के राज्यपाल आरिम मोहम्मद खान ने भी इस बयान को गलत ठहराया था और जिहाद की परिभाषा पर सवाल उठाए थे.

संगीत सोम के बयान पर किसी मौलाना या विपक्षी पार्टी के किसी नेता का बयान नहीं आया है. लेकिन बीजेपी और हिन्दू संगठन के नेता मदनी के बयान पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.