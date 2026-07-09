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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDeoria News: देवरिया में IGRS जांच के दौरान किसान की तबीयत बिगड़ी, मौत के बाद परिजनों ने SDM को बनाया बंधक

Deoria News: देवरिया में IGRS जांच के दौरान किसान की तबीयत बिगड़ी, मौत के बाद परिजनों ने SDM को बनाया बंधक

Deoria News In Hindi: आबादी की जमीन पर कब्जे की शिकायत IGRS पोर्टल पर दर्ज कराई थी. इसी शिकायत की जांच के लिए SDM रुद्रपुर अवधेश निगम गांव पहुंचे थे. इसके बाद अचानक किसान की तबीयत बिगड़ गयी.

Written By : संजीत शाही |  Updated at : 09 Jul 2026 08:14 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के पिड़हनी गांव में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब IGRS की जांच करने एसडीएम रुद्रपुर मौके पर पहुंचे. इस दौरान किसान की तबीयत बिगड़ गयी, उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई.

परिजनों ने एसडीएम पर किसान को डांटने-फटकारने का आरोप लगाते हुए शव को एसडीएम की गाड़ी के सामने रखकर उन्हें बंधक बना लिया. सूचना पर कई थानों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. काफी समझाने-बुझाने के बाद मामला शांत हुआ और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक,पिड़हनी गांव निवासी बैजनाथ यादव ने गांव के सर्वजीत यादव पर खलिहान और आबादी की जमीन पर कब्जे की शिकायत IGRS पोर्टल पर दर्ज कराई थी. इसी शिकायत की जांच के लिए SDM रुद्रपुर अवधेश निगम गांव पहुंचे थे. आरोप है कि जांच के दौरान कहासुनी हुई, जिसके बाद 62 वर्षीय सर्वजीत यादव की तबीयत बिगड़ गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. 

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घटना से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को SDM की गाड़ी के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें बंधक बना लिया. हालात बिगड़ते देख SDM ने एक घर में शरण ली. बाद में तहसीलदार, CO और पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद मामला शांत हुआ और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. 

धक्का देने से गिरने का दावा 

इस घटनाक्रम को लेकर सतेंद्र राय सीओ रुद्रपुर ने बताया कि थाना रुद्रपुर पर योगेन्द्र यादव से प्राप्त तहरीर के अनुसार ग्राम पिड़हनी में आइजीआरएस निस्तारण हेतु उपजिलाधिकारी एवं प्रथम पक्ष बैजनाथ यादव, भृगुनाथ यादव, राहुल यादव तथा द्वितीय पक्ष सर्वजीत यादव एवं अन्य ग्राम वासियों के समक्ष वार्ता हो रही थी. 

अचानक प्रथम पक्ष द्वारा सर्वजीत यादव को धक्का देने से वो गिर पड़े जिससे उनको कुछ चोटें आईं, परिजनों के द्वारा तत्काल इलाज हेतु रुद्रपुर प्राइवेट हास्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, उक्क प्रकरण में तहरीर के आधार पर थाना रुद्रपुर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही जा रही है.

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Published at : 09 Jul 2026 08:13 PM (IST)
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