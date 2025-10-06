पिता की हत्या का 15 साल बाद बेटे ने लिया बदला, गोली मारकर आरोपी को उतारा मौत के घाट

उत्तर प्रदेश के शामली में शनिवार देर शाम पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया, झींझाना थाना क्षेत्र अंतर्गत चौसाना चौकी के मंगलौरा गांव में एक युवक ने 15 साल पहले पिता की हत्या के आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है. पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है.

घटना के संबंध में बताया गया कि, थाना झिझाना क्षेत्र के चौसाना चौकी क्षैत्र का गांव मंगलौरा का यमुना बांध शनिवार की शाम को गोलियों की तड़तड़ाहत से थर्रा गया. बताया गया है कि जयवीर पुत्र ब्रजपाल शनिवार की देर शाम को खेत से लौट रहा था, उसी दौरान यमुना बांध के रास्ते पर राहुल उर्फ छोटू पुत्र सत्यभान ने गोली मार दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

अस्पताल ले जाते वक्त घायल ने तोड़ा दम

वहीं इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी. पुलिस ने जयवीर को घायल अवस्था में अस्पताल भिजवाया, जहां घायल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. गोलीकांड के बाद बिडौली व झिंझाना पुलिस के साथ फोरेसिंक टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया. वहीं घटना के बाद गांव मे तनावपूर्ण माहौल है, जिसके मददेनजर भारी पुलिसबल तैनात किया गया है.

साल 2011 मे मृतक ने की थी हत्यारोपी के पिता की हत्या

ग्रामीणों के अनुसार मृतक जयवीर व हत्यारोपी राहुल के पिता ब्रजपाल का आपस मे आना जाना था. वर्ष 2011 मे जयवीर ने ब्रजपाल को गोली मार दी थी. हत्याकांड मे दर्ज मामले में जयवीर 11 साल की सजा काट चुका था और तीन सालो से परिवार के संग शान्ति से जीवन यापन कर रहा था.

पुलिस अधिकारी ने क्या कहा?

एएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आशंका जताई जा रही है कि राहुल ने अपनी पिता की हत्या का बदला लेने के लिये लंबे समय से योजना बनाई हुई थी. उसने जयवीर के परिवार से मेलजोल रखा ताकि टोह मिलती रहे और मोका मिलते ही हतयाकांड को अंजाम दिया.