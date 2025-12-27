जमीयत दावातुल मुस्लिमीन के संरक्षक और मशहूर देवबंदी उलेमा के मौलाना कारी इसहाक गोरा ने मुस्लिम शादियों में बढ़ती खुराफात, नाच-गाने और गैर-शरई रस्मों पर सख्त एतराज जताया है. शनिवार को जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा है कि आज की शादियां मुकद्दस सुन्नत को दिखावे करना और झूठे स्टेटस का जरिया बन गया है, जो बेहद अफसोसनाक है.

मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि जब वह मदरसे, मस्जिदों और दीन के इदारों के बाहर से गुजरते हैं और वहां से किसी मुस्लिम शादी की बारात को जाते हुए देखते हैं, तो उसमें ढोल-बाजे, नाच-गाना, तरह-तरह की खुराफात और बे-पर्दा लड़कियों की मौजूदगी उन्हें गहरी सोच में डाल देती है कि हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही इस्लाम की उस बेहतरीन सुन्नत की अदा है, जिसे निकाह और शादी के पाक अमल के रूप में जाना जाता है, या फिर मुस्लिम शादी.

यह रस्में स्टेटस कैसे हो सकती हैं?

मौलाना ने अपने संदेश में आगे कहा कि समाज के जिम्मेदार लोगों की तरफ से बार-बार इन गलत रस्मों पर रोक लगाने की कोशिश की जाती है, मगर जवाब में यह कहा जाता है कि आज के दौर में यही स्टेटस है. इस पर मौलाना ने हैरत जताते हुए कहा कि नाच-गाना और गैर-इस्लामी रस्में मुसलमानों का स्टेटस कैसे हो सकती हैं, यह समझ से बाहर है. अगर कोई मुसलमान खास तौर पर शादी-ब्याह में नाच-गाने और खुराफात को अपनी शान और पहचान समझता है, तो इसका साफ मतलब यह है कि वह दीन की तालीम से नाबालिद है और अगर इसके बावजूद वह खुद को तालीम-याफ्ता कहता है, तो यह मान लेना चाहिए कि तालीम उसके सिर से होकर गुजर गई है, दिल तक नहीं पहुंची.

मुस्लिम समाज को सुधार की जरूरत

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आज मुस्लिम समाज को सख्त सुधार की जरूरत है. शादी जैसे पाक और मुकद्दस मौके को सादगी, हया और शरीअत के दायरे में अदा करना ही सुन्नत का तकाजा है और इसी में समाज की भलाई और आने वाली नस्लों की सही तरबियत छुपी हुई है. मौलाना ने अपील की कि मुसलमान दिखावे और झूठे स्टेटस से बाहर निकल कर अपनी शादियों को दीन के मुताबिक बनाने की सच्ची कोशिश करें.