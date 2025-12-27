प्रयागराज में माघ मेले की आध्यात्मिक तैयारियां तेज, सनातनी किन्नर अखाड़ा स्थापित करेगा शिविर

संगम नगरी प्रयागराज की पावन धरती पर 3 जनवरी 2026 से माघ मेले का शुभारंभ होने जा रहा है. माघ मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियों के साथ-साथ धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियाँ भी गति पकड़ने लगी हैं. इस बार माघ मेले में एक ऐतिहासिक पहल देखने को मिलेगी, जब पहली बार सनातनी किन्नर अखाड़ा अपना विधिवत शिविर स्थापित करेगा. यह शिविर माघ मेले की परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ने वाला माना जा रहा है.

माघ मेले से पूर्व सनातनी किन्नर अखाड़े के शिविर का भूमि पूजन विधिविधान से संपन्न हुआ. अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां ने अपने शिष्यों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिविर स्थल का पूजन किया. इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ अखाड़े की भावी गतिविधियों को लेकर भी चर्चा की गई. भूमि पूजन के दौरान श्रद्धा, भक्ति और सनातन परंपरा की झलक साफ दिखाई दी.

ओल्ड जीटी रोड पर स्थापित होगा किन्नर अखाड़े का शिविर

सनातनी किन्नर अखाड़े का शिविर माघ मेले के दौरान ओल्ड जीटी रोड स्थित अलोप शंकरी रोड पर लगाया जाएगा. यह स्थान मेला क्षेत्र के प्रमुख मार्गों में से एक है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कल्पवासी पहुंचते हैं. ऐसे में किन्नर अखाड़े का शिविर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनने की पूरी संभावना है.

सनातन को मजबूत करने की दिशा में होगा कार्य

आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां के अनुसार, माघ मेले के दौरान उनके शिविर का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को सशक्त करना और समाज को एकजुट करना है. उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से धार्मिक जागरूकता, आध्यात्मिक संवाद और सनातन मूल्यों के प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया जाएगा.

हिंदू राष्ट्र और गौ माता को लेकर चलेगी मुहिम

टीना मां ने यह भी कहा कि माघ मेले के दौरान उनके शिविर से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा. इसके लिए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों, प्रवचनों और विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को इस विषय में जागरूक किया जा सके.

बांग्लादेश में सनातनियों पर अत्याचार को लेकर जागरूकता

इस अवसर पर स्वामी कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में सनातनियों पर हो रहे कथित अत्याचार और हत्याओं का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि इस विषय पर शिविर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग की जाएगी कि बांग्लादेश के मामले में केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और वहां हिंदुओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए.

पूरे माघ मास में होंगे अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम

आचार्य महामंडलेश्वर ने बताया कि पूरे माघ मास के दौरान शिविर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही किन्नर समाज की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम और आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी, जो मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी.

किन्नर संत करेंगे तप-जप और अमृत स्नान

स्वामी कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां ने कहा कि माघ मास में किन्नर संत भी अन्य साधु-संतों और कल्पवासियों की तरह कठिन तपस्या और जप में लीन रहेंगे. प्रमुख स्नान पर्वों पर किन्नर अखाड़े के संत अमृत स्नान भी करेंगे. इससे माघ मेले में आध्यात्मिक ऊर्जा और सनातन परंपरा की भव्यता और अधिक बढ़ेगी.