DUSU चुनाव के बाद UP में छात्र संघ चुनाव बहाली की उठी मांग, विपक्ष ने पूछा सवाल

दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव के नतीजे के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग उठने लगी है. विपक्ष की पार्टियों के छात्र विंग ने चुनाव नहीं होने पर बीजेपी पर सवालिया उंगली उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार दूसरे राज्यों के चुनाव में जीते प्रत्याशियों को बधाई दे रही है लेकिन खुद के राज्य में चुनाव बहाल नहीं कर रही है. समाजवादी छात्र सभा और NSUI ने यूपी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग की है.

दिल्ली में हो रहे हैं तो यूपी में क्यों नहीं?

समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव होता है तो यूपी में बैठे सरकार के मंत्री और बीजेपी के पदाधिकारी बधाई देते है, लेकिन जब यूपी में छात्रसंघ चुनाव की बात आती है तो इन्हीं लोगों के मुंह पर ताला लग जाता है. जब दिल्ली में छात्रसंघ चुनाव हो सकते हैं तो यूपी में इन्हें क्यों बंद रखा गया है?

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यूपी में भी मिले छात्रों को अधिकारी

विनीत कुशवाहा ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव उन नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करता है जो राजनीति में आना चाहते हैं. सरकार चुनाव को बहाल करे और छात्रों को उनका अधिकारी दे. उन्होंने ABVP से सवाल किया कि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव में सक्रिय रहती है, लेकिन यूपी में छात्रसंघ चुनाव बंद होने पर चुप क्यों है? समाजवादी छात्र सभा की मांग है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव फिर से बहाल किए जाएं.

राजनीति में आने वालो के लिए छात्रसंघ नर्सरी

NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आर्यन मिश्रा ने कहा कि राजनीति करने वाले लोगों के लिए छात्रसंघ चुनाव राजनीति की नर्सरी माना जाता है. यूपी में कई सालों से चुनाव बंद है. छात्रसंघ चुनाव होते तो मध्यम और सामान्य परिवारों से आने वाले छात्रों को भी राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिलता है. चुनाव बंद होने पर वही लोग राजनीति में आगे बढ़ते है जो बड़े घरानों से आते हैं.

छात्रसंघ से ही निकले डिप्टी सीएम

आर्यम मिश्रा ने बताया कि छात्र संघ से उत्तर प्रदेश सहित देश की राजनीति में कई बड़े नाम दिए हैं. खुद उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी छात्रसंघ चुनाव से ही निकले है. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रसंघ चुनाव बंद होने से आम और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए राजनीति में प्रवेश सीमित हो गया है. NSUI ने मांग की कि यूपी में जहां भी छात्रसंघ चुनाव बंद हैं, उन्हें दोबारा शुरू किया जाए.

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