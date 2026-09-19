रायबरेली में राहुल के घर चाय पीने जाएंगे अखिलेश यादव, लोधी समाज पर सपा की नजर!

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 24 सितंबर को रायबरेली जाएंगे. जहां वह समाजवादी पार्टी विधायक राहुल लोधी के घर चाय पर चर्चा करेंगे. उम्मीद जताई जा रही है कि अखिलेश पहली बार चुनाव के लिए बनाए गए PDA रथ से विधायक के घर पहुंचेंगे. बता दें रायबरेली में सपा विधायक राहुल लोधी और पुलिस के बीच हुए विवाद के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके घर जाने का ऐलान किया है.

फिरोज गांधी कॉलेज में हुआ था विवाद

17 सितंबर को रायबरेली के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में समाजवादी छात्र सभा और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच सदस्यता अभियान को लेकर विवाद हुआ था. दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर कहासुनी हुई थी. धक्का-मुक्की के बाद मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंचा था.

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इस मामले की शिकायत को लेकर समाजवादी पार्टी के छात्र सभा कार्यकर्ता और विधायक ने एसपी दफ्तर पहुंचे थे. जहां नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया था. कार्यकर्ताओं का आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया. इसी दौरान हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी के साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट का आरोप लगाया गया.

विधायक ने पुलिस अधिकारी को हटाने की करी मांग

इस मामले को लेकर के विधायक राहुल लोधी ने अखिलेश यादव के सामने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले को लेकर के जब जिले के एसपी से शिकायत की गई तो उन्होंने मीटिंग का हवाला देते हुए मिलने से मना कर दिया. वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी के कार्यकताओं के साथ वो बैठकर चाय पी रहे थे. उन्होंने शहर कोतवाल को हटाने की मांग की है.

लोधी समाज को साधने की कोशिश

अखिलेश यादव का रायबरेली दौरा और विधायक राहुल लोधी के घर चाय पीने जाना लोधी समाज को साधने के नजरिए से भी देखा जा रहा है. उत्तर प्रदेश में लोधी समाज का वोट बैंक एक करोड़ से ज्यादा है. ऐसे में अखिलेश यादव का राहुल लोधी के घर जाना सपा की ओर से इस मामले को लेकर राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

पहली बार निकल सकता है रथ

अखिलेश यादव राहुल लोधी के घर PDA रथ से जा सकते है. इसे विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उनकी रथ यात्रा की शुरुआत से जोड़कर देखा जा रहा है. अखिलेश का दौरा पार्टी के PDA अभियान को भी सामने रखेगा.

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