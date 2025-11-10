दिल्ली विस्फोट के बाद यूपी में हाई अलर्ट, DGP ने सभी जिलों के अधिकारियों को दिये जरूरी निर्देश

दिल्ली में हुई विस्फोट की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को कहा कि सभी वरिष्ठ अधिकारी लगातार फील्ड में रहकर संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक आयोजनों का निरीक्षण और पेट्रोलिंग करें.

उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर, थ्रेट असेसमेंट के मुताबिक सुरक्षा स्तर बढ़ाया जाए. साथ ही वाहनों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, मॉल, सिनेमा हॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग की पर इस बात का ध्यान दिया जाए कि आम जनता को असुविधा न हो.

सीसीटीवी फीड्स की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग के निर्देश

इसके साथ ही एटीएस, क्यूआरटी, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड को तत्पर मोड पर रखा गया है. सीसीटीवी फीड्स की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जाए. साथ ही स्थानीय खुफिया नेटवर्क और नागरिक सूचना चैनल को सक्रिय किया गया है. भीड़भाड़ वाले इलाकों में लावारिस वस्तुओं और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी के निर्देश.

डायल 112 को एक्टिव रहने के निर्देश

यूपी 112 को सक्रिय रहने के निर्देश देते हुए कहा कि पीआरवी वाहन संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त पर रहेंगे. वहीं सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए.

डीजीपी ने प्रदेश भर में पुलिस को फुट पेट्रोलिंग और एरिया डोमिनेशन बढ़ाने को कहा है. साथ ही सभी जिलों में सुरक्षा तंत्र को चौकन्ना कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.

