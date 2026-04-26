पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है, जिसका असर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है.गर्मी और हीत वेव को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने 27 अप्रैल सोमवार को जनपद के सभी सरकारी, प्राइवेट और गैर सरकारी स्कूलों व् आगनबाडी केन्द्रों को बंद रखने का आदेश दिया है.

प्रशासन ने यह फैसला बच्चों को हीत स्ट्रोक से बचाने व् उनकी सेहत को देखते हुए लिया है. क्यूंकि इस तरह के मौसम में डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. इस संबंध में डीएम ने शिक्षा विभाग को पत्र के माध्यम से आदेश जारी किया है.

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मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग देहरादून और एनडीएमए की चेतावनी के आधार पर जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में वर्तमान में अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है.27 अप्रैल को भीषण गर्मी रहने की संभावना है. इसलिए कक्षा एक से 12 तक सभी स्कूल-कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. इस संबंध में सभी शिक्षा अधिकारियों, जिला कार्यक्रम अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.

अभिभावकों से प्रशासन की अपील

वहीँ गर्मी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को तेज धूप से बचाएं, खूब पानी पिलाएं और लू के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें. यह अवकाश केवल एक दिन के लिए है. आगे मौसम की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त निर्णय लिया जा सकता है.

यहां बता दें कि अभी अप्रैल महीने में ही ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है. जिस कारण गर्मी का खासा प्रकोप देखने को मिल रहा है. जबकि मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में गर्मी और लू बढ़ेगी. लिहाजा लोगों को गर्मी से बचने की अपील प्रशासन लगातार कर रहा है. लोगों से भी दिन में न निकलने की सलाह दी है.

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