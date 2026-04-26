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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में अचानक बदल सकता है मौसम, हो सकती है झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

UP में अचानक बदल सकता है मौसम, हो सकती है झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

UP RainFall Update: यूपी में भीषण गर्मी के बीच आम लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है. राज्य में 28 अप्रैल से 2 मई के बीच बारिश की संभावना जताई गई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 26 Apr 2026 06:34 PM (IST)
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भीषण गर्मी और लू से परेशान उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिल सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 28 अप्रैल से 2 मई के दौरान कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है. साथ ही तेज हवा चलने के भी आसार हैं.

IMD ने उत्तर प्रदेश में 28 अप्रैल से  2 मई के दौरान; पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 27 अप्रैल से 2 मई के दौरान  और राजस्थान में 26 से 29 अप्रैल के दौरान, गरज, बिजली और तेज़ हवाओं (जिनकी गति 30-40 kmph तक पहुंच सकती है) के साथ, कुछ जगहों पर या कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है.

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यूपी के किन इलाकों में कब हो सकती है बारिश?

अगले 7 दिनों के वर्षा पूर्वानुमान के अनुसार 26 अप्रैल को पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. 27 अप्रैल को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा. 28 अप्रैल से दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं.

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29 और 30 अप्रैल को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी रहेगी. वहीं 1 मई को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर और पूर्वी यूपी के कई स्थानों पर बारिश हो सकती है. 2 मई को दोनों क्षेत्रों में फिर से अलग-अलग स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जिससे तापमान में हल्की गिरावट और मौसम में बदलाव संभव है.

Published at : 26 Apr 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
Weather Update IMD UP News RAIN LUCKNOW NEWS PRAYAGRAJ NEWS
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