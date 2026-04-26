UP में अचानक बदल सकता है मौसम, हो सकती है झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

भीषण गर्मी और लू से परेशान उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिल सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 28 अप्रैल से 2 मई के दौरान कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है. साथ ही तेज हवा चलने के भी आसार हैं.

IMD ने उत्तर प्रदेश में 28 अप्रैल से 2 मई के दौरान; पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 27 अप्रैल से 2 मई के दौरान और राजस्थान में 26 से 29 अप्रैल के दौरान, गरज, बिजली और तेज़ हवाओं (जिनकी गति 30-40 kmph तक पहुंच सकती है) के साथ, कुछ जगहों पर या कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है.

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यूपी के किन इलाकों में कब हो सकती है बारिश?

अगले 7 दिनों के वर्षा पूर्वानुमान के अनुसार 26 अप्रैल को पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. 27 अप्रैल को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा. 28 अप्रैल से दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं.

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29 और 30 अप्रैल को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी रहेगी. वहीं 1 मई को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर और पूर्वी यूपी के कई स्थानों पर बारिश हो सकती है. 2 मई को दोनों क्षेत्रों में फिर से अलग-अलग स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जिससे तापमान में हल्की गिरावट और मौसम में बदलाव संभव है.