उत्तराखंड: देहरादून में तीन शव मिलने से दहशत, मौत से पहले बोले युवक- 'कोई हमें डरा रहा'

देहरादून जिले की त्यूणी तहसील के भूठ गांव में दो सगे भाइयों समेत तीन युवकों के संदिग्ध हालात में शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है. परिजनों ने इस पर हत्या की आशंका जताई है और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है. परिजनों का दावा है कि मौत से पहले युवकों ने फोन कर बताया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश कर रहा है.

दरअसल, यह मामला भूठ गांव स्थित जूनियर हाईस्कूल के पुराने भवन से जुड़ा है, जहां एक कमरे में तीन मजदूर रह रहे थे. रविवार, 7 दिसंबर की सुबह जब तीनों देर तक कमरे से बाहर नहीं निकले तो ग्रामीणों को शक हुआ. आसपास के लोगों ने कमरे के पास पहुंचकर देखा तो रसोई गैस की तेज दुर्गंध आ रही थी. काफी आवाज लगाने के बाद भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके बाद इसकी सूचना राजस्व पुलिस को दी गई.

कमरे के अंदर मृत अवस्था में मिले तीनों युवक

राजस्व पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो कमरे के अंदर तीनों युवक मृत अवस्था में पाए गए. कमरे की एकमात्र खिड़की अंदर से बंद थी और पास ही रसोई गैस का सिलेंडर रखा हुआ था, जिससे गैस लीक हो रही थी. शुरुआती तौर पर इसे गैस रिसाव से मौत का मामला माना गया, लेकिन परिजनों के आरोपों ने पूरे प्रकरण को संदिग्ध बना दिया है.

परिजनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग

मृतकों की पहचान संदीप पुत्र जमन सिंह (25) निवासी पट्यूड़, प्रकाश पुत्र केवल राम (35) और संजय (28) पुत्र केवल राम निवासी ग्राम डिरनाड़, तहसील त्यूणी के रूप में हुई है. प्रकाश और संजय सगे भाई थे. दोनों भाइयों के पिता केवल राम पुत्र स्वर्गीय खेम सिंह ने प्रशासन से निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है.

परिजनों का कहना है कि 6 दिसंबर की रात करीब पौने एक बजे तीनों युवकों ने उन्हें फोन किया था. फोन पर उन्होंने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति बाहर से उन्हें डरा रहा है और धमकाने की कोशिश कर रहा है. इसके कुछ घंटों बाद सुबह तीनों की मौत की खबर मिली. परिजनों का दावा है कि मृतकों के चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे. एक युवक का हाथ टूटा हुआ था, जिससे यह मामला स्वाभाविक मौत का नहीं लगता.

परिजनों ने लगाया साजिश का आरोप

परिवार का आरोप है कि यह पूरी घटना एक साजिश के तहत की गई हो सकती है और मामले को गैस रिसाव बताकर दबाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि तीनों युवक ग्राम भूठ निवासी अमित राणा, जो वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं, के मकान निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहे थे. रहने के लिए उन्हें राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ग्राम भूठ के पुराने भवन में कमरा दिया गया था.

इस पूरे मामले पर उपजिलाधिकारी त्यूणी प्रेम लाल ने बताया कि मृतकों के परिजनों की ओर से लिखित पत्र दिया गया है. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल तीन युवकों की रहस्यमय मौत से त्यूणी क्षेत्र में भय और असमंजस की स्थिति बनी हुई है. लोग निष्पक्ष जांच और सच्चाई सामने आने की मांग कर रहे हैं.