आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन: JK टावर से अवैध बार सील, विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद

आबकारी विभाग ने शहर में अवैध रूप से संचालित बारों के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए केनाल रोड स्थित जे.के. टावर में एक बड़े अवैध बार का खुलासा किया है. विभाग की टीम ने यहां से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है. कार्रवाई का नेतृत्व आबकारी विभाग की इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट ने किया, जिन्होंने गुप्त सूचनाओं के आधार पर पूरी टीम के साथ मौके पर छापेमारी की.

प्राप्त जानकारी के अनुसार जे.के. टावर की एक ऊपरी मंजिल में लंबे समय से बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही थी. विभाग को शिकायत मिली थी कि यहां देर रात तक अवैध रूप से बार संचालित होता है और विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब बेची जाती है. निरीक्षण के दौरान टीम को कई कार्टन अंग्रेजी शराब, बीयर और अन्य मदिरा पदार्थ भारी मात्रा में मिले, जिन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया गया.

आबकारी का जारी है अभियान

आबकारी विभाग ने बताया कि यह कार्रवाई उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य शहर में अवैध शराब बेचने और बिना अनुमति बार संचालित करने वालों पर रोक लगाना है. विभाग पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे प्रतिष्ठानों पर नजर रख रहा है, जो नियमों का उल्लंघन करते हुए व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं.

अवैध बार संचालकों में हड़कंप

छापेमारी की खबर फैलते ही शहर में अवैध बार संचालित करने वालों में हड़कंप मच गया है. कई संचालक अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर रहे हैं या गतिविधियां रोक रहे हैं, क्योंकि विभाग की निगरानी लगातार बढ़ाई जा रही है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अवैध कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी.

विभाग ने अवैध बार संचालक के खिलाफ आवश्यक मुकदमे दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी निरीक्षण बढ़ा दिया गया है, ताकि इस तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके.