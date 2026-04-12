'किसी भी हालत में...', देहरादून के 'जय हिंद जय भीम' सम्मेलन में कन्हैया कुमार का सरकार पर हमला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom देहरादून में अंबेडकर जयंती पर 'जय हिंद जय भीम' सम्मेलन का आयोजन.

कन्हैया कुमार ने संविधान, लोकतंत्र पर सत्ताधारी सरकार पर साधा निशाना.

युवाओं से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा हेतु एकजुट होने की अपील.

कांग्रेस आगामी चुनावों में दलित, पिछड़ा वर्ग को लुभाने का कर रही प्रयास.

डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर देहरादून में कांग्रेस की ओर से 'जय हिंद जय भीम' सम्मेलन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार की मौजूदगी ने माहौल को गरमा दिया. संविधान, लोकतंत्र और युवाओं के अधिकारों पर जोरदार चर्चा हुई और सत्तारूढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा गया.

कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस के संचार सचिव वैभव वालिया ने किया. सम्मेलन में बड़ी संख्या में युवा, कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए. कार्य्रकम के जरिये पार्टी प्रदेश में आगामी चुनावों में दलित और पिछड़ों को अपनी तरफ करने का प्रयास है.

कन्हैया ने बताया संविधान पर हमला

कन्हैया कुमार ने मंच से कहा कि देश की पूरी लोकतांत्रिक और चुनावी व्यवस्था संविधान की नींव पर खड़ी है. यह संविधान बाबा साहेब की देन है और इसे किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने दिया जा सकता. उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी किसी एक दल या नेता की नहीं, बल्कि इस देश के हर नागरिक की है.

उत्तराखण्ड सरकार पर सीधा प्रहार करते हुए कन्हैया ने आरोप लगाया कि राज्य में संविधान विरोधी ताकतें न सिर्फ सक्रिय हैं, बल्कि उन्हें सत्ता का संरक्षण भी मिल रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता के हित में नहीं, बल्कि अपने चहेतों और करीबियों के फायदे के लिए काम कर रही है.

युवाओं से की एकजुट होने की अपील

कन्हैया कुमार ने युवाओं को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि अगर उत्तराखण्ड का भविष्य सुरक्षित करना है तो उन्हें आगे आना होगा. उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कोई राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि इस राज्य और देश की असली जरूरत है. युवाओं को एकजुट होकर इस लड़ाई में उतरना होगा.

यहां बता दें कि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लगातार जमीन पर है. जिसमे बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के साथ ही आम जनमानस के भी मुद्दे जोर-शोर से उठा रही है.