देहरादून में ग्राम प्रधानों का प्रदर्शन, सरकार को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ ग्राम प्रधानों का आक्रोश नजर आने लगा है. प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आज देहरादून और कलसी क्षेत्र के ग्राम प्रधान देहरादून स्थित पंचायती राज कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे नजर आये. इस दौरान ग्राम प्रधान संगठन ने सरकार को अपनी मांगों पर अमल करने के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है. साथ ही मांगे ना मानी जाने पर 3 अक्टूबर को सचिवालय कूच की चेतावनी भी दी है.

ग्राम प्रधानों की प्रमुख मांग है कि मानदेय -ग्राम प्रधानों को कम से कम 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिले. ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों को भी हर खुली बैठक में शामिल होने पर मानदेय दिया जाए.

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मनरेगा में ऑफलाइन हाजिरी

प्रधानों का कहना है कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और यहां कई इलाकों में नेटवर्क या तो है ही नहीं या बहुत कमजोर है. ऐसे में मजदूरों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करना व्यावहारिक नहीं है. उनकी मांग है कि हाजिरी पूरी तरह ऑफलाइन हो, इससे गांवों में रोजगार बढ़ेगा और पलायन पर भी रोक लगेगी. साथ ही अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 600 रुपये और कुशल श्रमिकों की 800 रुपये की जाए.

बजट में बढ़ोतरी

ग्राम प्रधानों की मांग की है कि राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त की धनराशि जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ाई जाए, ताकि विकास कार्यों में तेजी आए.

जिला योजना में भागीदारी

जिला योजना के तहत पास होने वाले प्रस्ताव ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में अनिवार्य रूप से पारित कराए जाएं. जिला योजना की बैठक में ग्राम प्रधान संगठन को भी नामित सदस्य के तौर पर बुलाया जाए.

29 विभागों का हस्तांतरण

पंचायतीराज एक्ट में शामिल सभी 29 विभाग जल्द से जल्द ग्राम पंचायतों को सौंपे जाएं.

ग्राम प्रधान निधि

विधायक और सांसद निधि की तरह बजट में ग्राम प्रधान निधि की व्यवस्था हो इससे आपदा, आगजनी जैसी घटनाओं में राहत कार्य और जरूरी विकास कार्य तुरंत कराए जा सकेंगे.

10 लाख तक के कार्य पंचायत को

किसी भी विभाग से स्वीकृत 10 लाख रुपये तक के कार्यों की कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत को बनाया जाए ,प्रधानों के मुताबिक इससे गांव में ही रोजगार मिलेगा और पलायन रोकने में मदद होगी.

बीमा सुविधा

पंचायतीराज विभाग की ओर से ग्राम प्रधानों का स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा कराया जाए, ताकि उनके परिवार सुरक्षित रहें.

प्रधानमंत्री आवास सूची

प्रधानमंत्री आवास प्लस सर्वे 2024 की सूची में नाम होने के बावजूद कई पात्र लोगों के नाम आवास सॉफ्ट से बनी प्राथमिकता सूची में नहीं आए हैं इससे जरूरतमंद ग्रामीणों में नाराजगी है मांग है कि उनके नाम जल्द प्राथमिकता सूची में जोड़े जाएं.

टैक्स की बाध्यता हो खत्म

16वें वित्त आयोग की नई गाइडलाइन के तहत ग्राम पंचायतों को हर परिवार से 100 रुपये मासिक, यानी 1200 रुपये सालाना टैक्स वसूलने को कहा गया है ऐसा न करने पर पंचायतों के 16वें वित्त की राशि में सालाना 20 प्रतिशत की कटौती होगी. प्रधानों ने इस आदेश में संशोधन कर पंचायतों को टैक्स लगाने की बाध्यता से मुक्त करने की मांग रखी है. प्रधानों ने साफ कहा है कि तय समय में मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा.

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