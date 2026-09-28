कन्नौज में जलभराव से बच्चों की पढ़ाई ठप, अस्पताल का रास्ता भी डूबा

कन्नौज जिले में लगातार हुई बारिश थमने के बाद भी जिले के कई इलाकों में जलभराव लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है. कहीं पानी से भरी गलियों के चलते बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कहीं सरकारी राशन की दुकान में पानी घुसने से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न बर्बाद होने की बात सामने आई है. वहीं, मरीजों की सुविधा के लिए बनाए गए 100 बेड वाले अस्पताल तक पहुंचने वाला रास्ता भी जलमग्न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

छिबरामऊ विकासखंड क्षेत्र के सबसुख नगला गांव में जलभराव से परेशान स्कूली बच्चों ने वीडियो बनाकर जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई है. वायरल वीडियो में बच्चे कहते नजर आ रहे हैं—“साहब, हमारी गलियों में पानी भरा है, हम तीन-चार दिन से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं.” बच्चों का कहना है कि कई दिनों से गलियों में पानी जमा होने के कारण स्कूल पहुंचना मुश्किल हो गया है.

यूपी-उत्तराखंड में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल, कई शहरों में प्रदर्शन

जलभराव से राशन दुकान में रखा अनाज बर्बाद

इधर, जलभराव की दूसरी तस्वीर सरकारी राशन व्यवस्था से सामने आई है. एक अन्नपूर्णा राशन की दुकान में घुटने से ऊपर तक पानी भर जाने से वहां रखा खाद्यान्न भीगकर खराब होने की बात कोटेदार ने बताई है. दुकान में करीब 36 कुंतल मक्का, 32 कुंतल गेहूं और 13 कुंतल चावल रखा था. यानी कुल करीब 81 कुंतल खाद्यान्न पानी की चपेट में आया है.

बारिश के बाद जिले के कई इलाकों में घरों, गलियों और संपर्क मार्गों पर पानी जमा है. जलभराव के कारण लोगों को रोजमर्रा के आवागमन में दिक्कत हो रही है. पानी के अंदर छिपे गड्ढे हादसे का खतरा बढ़ा रहे हैं, वहीं जहरीले जीव-जंतुओं के निकलने की आशंका से भी लोग परेशान हैं.

अस्पताल जाने वाले रास्ते में भरा पानी

सबसे बड़ी परेशानी कन्नौज के 100 बेड वाले अस्पताल जाने वाले रास्ते पर दिखाई दे रही है. रास्ते में पानी भरने से मरीजों और उनके तीमारदारों को अस्पताल पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

शासन से जल निकासी की स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग

एक तरफ बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए रास्ता साफ होने का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ राशन का अनाज पानी में खराब हो रहा है और अस्पताल पहुंचने वाले मरीज भी जलभराव से जूझ रहे हैं. ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन से जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था कराने और जलभराव वाले इलाकों में तत्काल राहत देने की मांग की है.

'PDA में A फॉर ओवैसी होना चाहिए', अखिलेश यादव पर बरसे AIMIM नेता