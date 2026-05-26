उत्तर प्रदेश के मेरठ में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था और सरकारी निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि शहर के एक दो कमरों वाले मदरसे में 60 वर्ग गज की जगह पर 5500 छात्रों का फर्जी दाखिला दिखाकर करीब 4 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति हड़प ली गई. जिसके बाद हड़कंप मच गया.

आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की जांच में इस घोटाले की रोज नई परतें खुल रही हैं. जांच एजेंसियों के मुताबिक यह घोटाला वर्ष 2010-11 से लेकर 2015-17 के बीच अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के नाम पर किया गया.

फर्जी छात्र दिखाकर हड़पे करोड़ों रुपये

आरोप है कि कई मदरसा संचालकों, स्कूल प्रबंधकों और विभागीय अधिकारियों ने मिलीभगत कर फर्जी छात्र संख्या दिखाई और सरकारी धन को अपने खातों में ट्रांसफर कराया। शुरुआती जांच में मेरठ के 135 से अधिक मदरसों और स्कूलों में करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े की बात सामने आई थी.

सबसे हैरान करने वाला खुलासा उस मदरसे को लेकर हुआ, जहां वास्तविकता में केवल दो कमरे मौजूद थे. लेकिन, रिकॉर्ड में हजारों छात्रों का पंजीकरण दिखाया गया। अधिकारियों के अनुसार इतनी छोटी जगह में हजारों छात्रों का पढ़ना संभव ही नहीं था, जिससे पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ.

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अब तक 90 से ज्यादा मुकदमे दर्ज

मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने जांच EOW को सौंप दी. अब तक 90 से अधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और करीब 180 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इनमें मदरसा संचालक, स्कूल प्रबंधक, कोषाध्यक्ष और तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कुछ अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं।

हाल ही में EOW ने इस मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक मदरसा संचालिका और एक स्कूल प्रबंधक शामिल हैं. जांच एजेंसी का दावा है कि कई आरोपी अब भी फरार हैं और उनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.

मेरठ का यह छात्रवृत्ति घोटाला अब प्रदेश के सबसे चर्चित शिक्षा घोटालों में गिना जा रहा है. सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर वर्षों तक हजारों फर्जी छात्रों का डेटा सरकारी सिस्टम में कैसे चलता रहा और जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की.

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