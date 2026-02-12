शांत और सुरक्षित मानी जाने वाली राजधानी देहरादून इन दिनों लगातार हो रही हत्याओं से दहली हुई है. महज 14 दिनों के भीतर चौथी हत्या की वारदात ने शहर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. ताजा मामला तिब्बती मार्केट के बाहर दिनदहाड़े एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या का है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.



इससे पहले 2 फरवरी को शहर के चर्चित दूल्हा बाजार क्षेत्र में गुंजन हत्याकांड ने सनसनी फैला दी थी. सुबह करीब 11 बजे आकाश नामक युवक ने गुंजन के गले पर चापड़ से वार कर उसकी हत्या कर दी थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और विशेष जांच टीम गठित कर रिकॉर्ड समय में चार्जशीट दाखिल कर दी.

एक के बाद हत्या से हड़कंप

इसके अलावा 31 जनवरी को ऋषिकेश के शिवाजी नगर में 30 वर्षीय प्रीति रावत की उनके लिव-इन पार्टनर सुरेश गुप्ता ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि संपत्ति बेचने के बाद घर न मिलने और वैवाहिक विवाद के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने 36 घंटे के भीतर आरोपी को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया था.



इसी तरह 29 जनवरी को देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में 12वीं की छात्रा मनीषा तोमर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. 18 वर्षीय छात्रा का शव ढालीपुर स्थित शक्ति नहर के किनारे झाड़ियों में मिला था. इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया था. लगातार हो रही इन वारदातों ने आम लोगों के मन में भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है.

कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

शहर के व्यस्त इलाकों में दिनदहाड़े हत्या की घटनाएं यह संकेत दे रही हैं कि अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. हालांकि पुलिस ने अधिकांश मामलों में त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अपराध की बढ़ती आवृत्ति कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रही है. नागरिकों की मांग है कि राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और गश्त को और मजबूत किया जाए, ताकि लोगों का भरोसा बहाल हो सके.