हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून: अर्जुन शर्मा हत्याकांड पर गरमाई सियासत, कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

देहरादून: अर्जुन शर्मा हत्याकांड पर गरमाई सियासत, कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

Dehradun News: व्यापारी अर्जुन शर्मा हत्याकांड के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 12 Feb 2026 11:06 PM (IST)
About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Published at : 12 Feb 2026 11:06 PM (IST)
Dehradun News UP NEWS DEHRADUN POLICE
Embed widget