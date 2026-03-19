पूर्वांचल के यात्रियों को बड़ी सौगात, दादर-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन को नियमित एक्सप्रेस का दर्जा

पूर्वांचल के यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. दादर-गोरखपुर रेल सेवा को नियमित एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में संचालित करने की मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गोरखपुर के सांसद रवि किशन को भेजे गए आधिकारिक पत्र में इसकी पुष्टि की है.

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पेशल गाड़ी संख्या 01027/01028 के नियमित संचालन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. अब यह ट्रेन गाड़ी संख्या 11047/11048 दादर-गोरखपुर एक्सप्रेस के रूप में संचालित होगी.

प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत

सांसद रवि किशन ने बताया कि दादर-गोरखपुर रूट पर बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक, व्यापारी, छात्र और अन्य यात्री नियमित रूप से यात्रा करते हैं. स्पेशल ट्रेन होने के कारण यात्रियों को अनिश्चितता और सीमित उपलब्धता का सामना करना पड़ता था.

अब इसे नियमित एक्सप्रेस का दर्जा मिलने से यात्रा अधिक सुगम, सुविधाजनक और सुनिश्चित हो सकेगी. मुंबई और पूर्वांचल के बीच यात्रा करने वालों को समय और संसाधनों की बचत भी होगी.

सांसद रवि किशन बोले - यह केवल ट्रेन की स्वीकृति नहीं

सांसद रवि किशन ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार प्रकट किया. उन्होंने कहा कि यह केवल एक ट्रेन की स्वीकृति नहीं बल्कि पूर्वांचल की जनता के प्रति केंद्र सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है.

उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को कई बार रेल मंत्रालय के समक्ष प्रमुखता से उठाया था और लगातार प्रयासरत रहे. अंततः उनके प्रयासों और केंद्र सरकार की सकारात्मक पहल के चलते यह निर्णय संभव हो सका.

यात्रियों में खुशी की लहर, सांसद बोले - क्षेत्र की जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं

रेल मंत्री के पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है और इसका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं उपलब्ध कराना है. स्थानीय लोगों और यात्रियों में इस फैसले को लेकर खुशी की लहर है.

सांसद रवि किशन ने कहा कि वे क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर लगातार प्रयास करते रहेंगे और विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.