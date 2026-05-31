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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCUET-UG परीक्षा में अव्यवस्था पर छात्रों का फूटा गुस्सा, वाराणसी के केंद्रों पर देरी से शुरू हुआ एग्जाम

CUET-UG परीक्षा में अव्यवस्था पर छात्रों का फूटा गुस्सा, वाराणसी के केंद्रों पर देरी से शुरू हुआ एग्जाम

CUET-UG Exam: वाराणसी के लोहता और सारनाथ स्थित परीक्षा केंद्र से भी अभिभावकों और छात्रों द्वारा देरी से परीक्षा शुरू होने की शिकायत की गई.इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर गंदगी का अंबार लगा था.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Updated at : 31 May 2026 02:29 PM (IST)
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देश भर में 26 मई को अलग-अलग परीक्षा केंद्र पर CUET(UG) की परीक्षा आयोजित की गई . इस दौरान अनेक ऐसे सेंटर रहे जहां से छात्रों द्वारा शिकायत की गई की  परीक्षा अपने निर्धारित समय से देरी से शुरू हुआ. इसको लेकर एबीपी न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान वाराणसी के लोहता और सारनाथ स्थित परीक्षा केंद्र से भी अभिभावकों और छात्रों द्वारा देरी से परीक्षा शुरू होने की शिकायत की गई.

परीक्षा केंद्र पर अव्यवस्थाओं का आलम यह था कि केंद्र पर मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव था. जिस वजह से छात्र और अभिभावकों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा. न पीने का पानी न बाकी किसी आवश्यक चीज की व्यवस्था थी.

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भदोही से लेकर गोरखपुर से पहुंचे छात्र 

CUET (UG) की परीक्षा को लेकर वाराणसी के परीक्षा केंद्र पर न सिर्फ भदोही चंदौली जौनपुर से छात्र परीक्षा के लिए पहुंचे थे बल्कि दूसरे राज्यों से भी छात्र यहां पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे. एबीपी न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान छात्रों ने कहा कि वह इतनी दूर से परीक्षा देने के लिए यहां पर आए हैं और दोनों पालियों में परीक्षा अपने निर्धारित समय से करीब 2 घंटे विलंब से शुरू हो रही है. जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. भदोही से आई एक छात्रा ने यहां तक कह दिया कि अगर देश में कोई भी एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ आयोजन होता है तो उसमें कोई भी नेटवर्क की दिक्कत नहीं होगी लेकिन सिर्फ हम छात्रों के ही परीक्षा को लेकर ऐसी समस्याएं सामने आती है. 

अभिभावकों का भी फूट पड़ा गुस्सा 

वाराणसी के सारनाथ स्थित परीक्षा केंद्र पर मौजूद अभिभावकों ने कहा कि हम गोरखपुर से अपने बच्चों के परीक्षा के लिए यहां पर आए हैं सोचा था शाम को गाड़ी पकड़ लेंगे लेकिन परीक्षा देर से खत्म होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा .इसके अलावा परीक्षा केंद्र के बाहर कोई भी सुविधा नहीं है, यहां पर गंदगी का अंबार है. कुछ मिनट यहां खड़ा होना तक काफी मुश्किल है. 

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Published at : 31 May 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
UP NEWS CUET UG Exam VARANASI NEWS
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