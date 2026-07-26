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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: हापुड़ में दोस्तों के सामने नहर में डूबा 26 वर्षीय युवक, गोताखोरों ने निकाला शव

यूपी: हापुड़ में दोस्तों के सामने नहर में डूबा 26 वर्षीय युवक, गोताखोरों ने निकाला शव

Hapur News In Hindi: हापुड़ के लालपुर में दोस्तों के सामने 26 वर्षीय रिंकू नहर में डूब गया. बचाने कूदे दोस्त राकेश की सांस भी अटक गई, उसे स्थानीय लोगों ने बचाया. गोताखोरों ने देर रात शव बरामद किया.

Written By : विपिन शर्मा, हापुड़ |  Updated at : 26 Jul 2026 01:14 PM (IST)
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यूपी के हापुड़ जनपद के थाना देहात क्षेत्र अंतर्गत लालपुर गांव में दोपहर करीब 3 से 4 बजे के बीच एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. गांव के 26 वर्षीय युवक रिंकू (पिता तारासिंह) अपने दोस्तों के साथ बाबूगढ़ छावनी से लौट रहा था. नहर के किनारे पहुंचकर रिंकू ने नहाने की इच्छा जताई और कपड़े उतारकर सीधे नहर में कूद पड़ा.

पानी में उतरते ही रिंकू का संतुलन बिगड़ गया और वह तेज बहाव में डूबने लगा. उसने मदद के लिए चीख-पुकार मचाई. दोस्त राकेश ने बिना समय गंवाए कपड़े उतारे और रिंकू को बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी. लेकिन तेज बहाव और गहरे पानी के कारण राकेश रिंकू तक नहीं पहुंच सका. रिंकू दोस्तों की आंखों के सामने ही डूब गया. राकेश खुद भी डूबने लगा तो पास में मछली पकड़ रहे तीन लोगों ने लंबे डंडे की मदद से उसे बाहर निकाला.

घंटों की तलाश के बाद बरामद हुआ शव  

घटना की सूचना मिलते ही 112 पर फोन किया गया. तहसीलदार, पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. गढ़ मुकाम से गोताखोर बुलाए गए. स्थानीय लोगों के साथ मिलकर घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद देर रात गोताखोरों ने रिंकू का शव बरामद कर लिया. पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और मृतक परिवार रो-रोकर बुरा हाल है.

जान जोखिम में डालकर दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश

ग्रामीणों ने बताया कि रिंकू का दोस्तों के साथ छावनी से लौटते समय नहर में नहाने का फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित हुआ. नहर में पानी का तेज बहाव और अचानक गहराई बढ़ने के कारण वह तैर नहीं सका. राकेश ने अपनी जान जोखिम में डालकर दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से सफल नहीं हो सका.

प्रत्यक्षदर्शी राकेश ने बताया, “हम तीनों दोस्त साथ थे. रिंकू ने नहाने की बात की और कूद गया. अचानक वो चीखा और डूबने लगा. मैं तुरंत कूद गया लेकिन पानी बहुत तेज था. मैं खुद डूब रहा था, किसी तरह लोगों ने डंडे से मुझे बचाया. रिंकू मेरी आंखों के सामने चला गया, कुछ नहीं कर पाया.”

सुरक्षा के इंतजाम अभी भी नाकाफी

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है. प्रशासन ने नहर किनारे खतरनाक स्थानों पर साइनेज लगाने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं. मीणों का कहना है कि इस नहर में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम अभी भी नाकाफी हैं. इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है.

Published at : 26 Jul 2026 01:14 PM (IST)
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