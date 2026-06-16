उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि कौन कितनी और किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसके फैसला दोनों दल आपस में बैठकर लेंगे. आपसे कोई सीट नहीं मांग रहा हैं. सीटें मांगना और सीटें देना इन दिनों ही शब्दों पर मुझे ऐतराज हैं.

कांग्रेस सांसद ने यूपी चुनाव में सपा के साथ गठबंधन में सीटों के बंटवारे लेकर हो रही चर्चाओं पर जवाब देते हुए कहा कि "मांगना और देना, मुझे दोनों समझ नहीं आता. कोई मांगेगा क्यों और कोई देगा क्यों? ये सब टेबल पर बैठकर तय किया जाता है कि क्या करना है. इन शब्दों पर मुझे ऐतराज हैं.

आज के परिपेक्ष्य में अगर आप देखें तो राहुल जी जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं. मैं बार-बार कहता हूं कि बंगाल के बाद अब सोचने का समय नहीं है. अब एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ने का समय है. ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें कि एक दूसरे को आहत करने का काम करें. न लेना न देना, ये शब्द नहीं होते, तय करना होता है आपस में बैठकर और ये सब पार्टी नेतृत्व तय करेगा. हमने इतनी सीटें छोड़ दी क्यों छोड़ दी, आपसे माँग कौन रहा है?"

असदुद्दीन औवैसी पर भी दिया बयान

उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन औवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन और चुनाव लड़ने पर इमरान मसूद ने कहा कि "अगर हमें सांप्रदायिकता के साथ लड़ना है तो दोनों के साथ लड़ना होगा. ये नहीं हो सकता कि आप एक के साथ लड़ें और दूसरे के साथ हाथ मिलाएं. इन दोनों के साथ लड़ना पड़ेगा. औवैसी सेक्युलर लाइन लेकर चलें, इस तरह की बात न हो कि दूसरे को ध्रुवीकरण का मौका मिले. उसका नुकसान होगा, बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ. आखिरकार नतीजा क्या होता है पिटना तो हमें ही हैं.

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सपा से गठबंधन पर बोले इमरान मसूद

दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने को कहा था. जिस पर इमरान मसूद ने कहा कि "हमेशा राहुल जी ही बड़ा दिल दिखाते हैं. कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हम तय करेंगे. पार्टी तय करेगी, कोई दूसरी पार्टी के लोग नहीं बताएंगे कि हम इन उम्मीदवारों को लड़ाएं. क्यों हम सुनेंगे किसी की भी. मुझे जो मांगना है वो अपनी पार्टी से मांगना है."

बता दें यूपी चुनाव को लेकर प्रदेश में अभी से सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों ने प्रदेश की सभी 403 सीटों पर तैयारी करने का दावा किया है.

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