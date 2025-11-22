'धर्म की आड़ में खेल...', बंगाल में बाबरी मस्जिद विवाद को कांग्रेस ने बताया BJP की चुनावी साजिश

पश्चिम बंगाल में तृणमूल विधायक द्वारा बाबरी मस्जिद निर्माण की घोषणा ने राजनीतिक सतह को गर्म कर दिया है. जिस पर बीजेपी समेत कई हिन्दू संगठनों ने विरोध जताया है. इसको लेकर अब कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बंगाल में उठे बाबरी मस्जिद विवाद पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि देश का संविधान हर नागरिक को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बनाने की आजादी देता है.

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि विवाद बीजेपी और उसके समर्थकों द्वारा खड़ा किया जा रहा है ताकि चुनाव में हिंदू-मुसलमान का ध्रुवीकरण किया जा सके. उन्होंने कहा कि संविधान मस्जिदों के नीचे मंदिर और मंदिरों के नीचे बौद्ध स्तूप खोजने जैसी राजनीति की इजाजत नहीं देता. उन्होंने बीजेपी नेताओं को चुनौती दी कि अगर उन्हें आपत्ति है तो कोर्ट जाएं, मीडिया का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए न करें. उन्होंने कहा बीजेपी चुनावी मौसम में बेशर्मी से सांप्रदायिक तनाव बढ़ाकर वोटों की खेती करना चाहती है.

धार्मिक स्थलों पर जमीन खरीद पर उठाए सवाल

अयोध्या ,काशी, मथुरा में पिछले कुछ सालों में खरीदी गई अधिक जमीनों की जांच के प्रकरण में उन्होंने कहा यदि यूपी सरकार सचमुच ईमानदार है तो जब जांच में ये तथ्य आये कि उन भू माफियाओं का कनेक्शन बीजेपी से, गुजरात और महाराष्ट्र से मिल रहा है तब भी उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि जिन लोगों की जमीनें सामने आएंगी उनमें अधिकतर बीजेपी से जुड़े नाम होंगे.

सरकार करे कार्रवाई कांग्रेस करेगी समर्थन

राजपूत ने लोधा ग्रुप और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े लोगों का उदाहरण देते हुए कहा कि कई ऐसे लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाजपा से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि यदि सरकार बिना डर के कार्रवाई करती है, तो कांग्रेस इसका स्वागत करेगी. लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने ही लोगों पर कार्रवाई का साहस दिखाएगी?

तेजस विमान हादसे और उस पर सपा नेता द्वारा दिए बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने संवेदना जताई. उन्होंने कहा कि एक पायलट को तैयार करने में वर्षों की मेहनत और राष्ट्रीय संसाधन लगते हैं, इसलिए उसकी शहादत देश के लिए बड़ी क्षति है. उन्होंने मांग की कि हादसे की तकनीकी जांच हो और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. साथ ही कहा कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने से बचना चाहिए.