उत्तर प्रदेश में मौसम एकदम बदल चुका हैं. पूरे प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही है. ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है. प्रदेश के 21 जिलों में आज भी जबरदस्त ठंड की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने यहां घने कोहरे के साथ कोल्ड डे का रेड अलर्ट जारी किया हैं. सर्दी का कहर आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा.

यूपी में कड़ाके की सर्दी ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है. सूर्य देवता के दर्शन भी कई जगहों पर मुश्किल हो गए हैं. सुबह से ही घना कोहरा छाया है. कई जिलों में विजिबिलिटी शून्य हो गई है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पश्चिमी संभाग में घने से अत्यंत घना कोहरा होने की चेतावनी दी है.

यूपी में अब और बढ़ेगी सर्दी

प्रदेश के पूर्वी संभाग में आज कई जिलों में घने से अत्यंत घना कोहरा रहने और शीत दिवस का रेड अलर्ट जारी किया गया है. आने वाले दिनों में भी ठंड और कोहरे का कहर जारी रहेगा. 24 दिसंबर तक लोगों को कोहरे से राहत मिलते नहीं दिख रही है. राज्य में न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है

इन जिलों में घने कोहरे और शीत दिवस को रेड अलर्ट

बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया और आजमगढ़ में घने कोहरे के रेड अलर्ट हैं. वहीं बहराइच, श्रावस्ती, कानपुर देहात, फतेहपुर, कौशांबी, प्रयागराज, जौनपुर, बलरामपुर, सिद्दार्थनगर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाज़ीपुर और वाराणसी में अत्यंत अधिक घने कोहरे और शीत दिवस का रेड अलर्ट जारी किया गया है.

इसके अलावा गोंडा, बस्ती, मीरजापुर, सोनभद्र और चंदौली में कोहरे के साथ शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट हैं. प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, कन्नौज, शाहजहांपुर, एटा, रामपुर, मुरादाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और सहारनपुर में भी घने कोहरा रहेगा. यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

अभी और गिरेगा न्यूनतम तापमान

राजधानी लखनऊ, सँभल, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, हरदोई और बाराबंकी में कोहरा छाया रहेगा. यहां यलो अलर्ट जारी किया गया है. जबकि ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट के लिए कोई अलर्ट नहीं है. ये सभी जिले आज ग्रीन ज़ोन में है.

मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में बड़े उतार-चढ़ाव के संकेत दिए हैं और ये सामान्य से नीचे रहने की संभावना है जबकि तीन बाद न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है ऐेसे में आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी.

