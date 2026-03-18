Azamgarh News: LPG सप्लाई की गड़बड़ी पर प्रशासन का एक्शन, एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है. इसी क्रम में गैस एजेंसियों द्वारा घरेलू सिलिंडरों की आपूर्ति और गोदामों के निरीक्षण के तहत 13 मार्च की देर शाम एक बड़ी कार्रवाई की गई. इसमें मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बनकट स्थित तौहीद इंडेन ग्रामीण वितरक के गोदाम पर जिला पूर्ति विभाग की टीम ने तहसील प्रशासन और पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की.

जांच में 642 गैस सिलिंडरों की कमी आई सामने

जांच के दौरान टीम को भारी अनियमितताएं मिलीं. रिकॉर्ड और मौके पर उपलब्ध सिलिंडरों के मिलान में पाया गया कि 14.2 किलोग्राम के 599 घरेलू गैस सिलिंडर और 19 किलोग्राम के 43 व्यावसायिक सिलिंडर कम थे. इस प्रकार कुल 642 गैस सिलिंडरों की कमी सामने आई, जिससे पूरे मामले ने गंभीर रूप ले लिया.

अधिकारियों द्वारा मौके पर लिए गए बयानों और जांच में सामने आए तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ कि सिलिंडरों की कालाबाजारी की गई है. इस गंभीर अनियमितता को देखते हुए जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी गई. इसके बाद डीएम रविंद्र कुमार की अनुमति मिलने पर पूर्ति निरीक्षक संतोष शर्मा ने कार्रवाई आगे बढ़ाई.

एजेंसी की प्रोपाइटर पर कालाबाजारी के आरोप में मुकदमा दर्ज

पूर्ति निरीक्षक द्वारा गैस एजेंसी की प्रोपाइटर शबाना बानों और संचालक उनके पति तौहीद के खिलाफ घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलिंडरों की कालाबाजारी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है. इस मामले में पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.

मामले में एसएसपी डॉ अनिल कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन की तहरीर के आधार पर मुबारकपुर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो गैस एजेंसी संचालकों के खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएंगे.