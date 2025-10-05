हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत, CMO और पालिकाध्यक्ष ने किया शुभारंभ

महोबा में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत, CMO और पालिकाध्यक्ष ने किया शुभारंभ

Mahoba News: महोबा में विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का फीता काटकर शुभारंभ किया गया है. नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Oct 2025 08:51 PM (IST)
महोबा में अक्टूबर माह में विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया. नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. संतोष चौरसिया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आशाराम ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. 

अभियान में स्वास्थ्य, नगर विकास, शिक्षा, आईसीडीएस सहित अन्य विभागों की टीमें लोगों को संचारी रोगों से बचाव और स्वच्छता के उपायों के प्रति जागरूक करेंगी. इस दौरान लोगों को जागरूक रहने के लिए भी अपील की गई है.

विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ

आपको बता दें कि महोबा जिले में संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के उद्देश्य से अक्टूबर माह में विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया. नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. संतोष चौरसिया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आशाराम ने संयुक्त रूप से जिला महिला चिकित्सालय से प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रैली के रूप में रवाना किया. 

इस रैली में 'स्वस्थ व्यवहार अपनाना है, संचारी रोगों को हराना है' और 'सात का वार संचारी रोगों पर प्रहार' जैसे नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है. इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, शिक्षा विभाग, आईसीडीएस, यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि भी सक्रिय रूप से शामिल हैं. 

इस दौरान सीएमओ ने क्या बताया?

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आशाराम ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक और दस्तक अभियान 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा. अभियान के दौरान नगर विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में एंटी लार्वा दवा का छिड़काव, फॉगिंग, नालियों की सफाई और झाड़ियों की कटाई जैसी गतिविधियां की जाएंगी.

इसके साथ ही स्वास्थ्य और आईसीडीएस विभाग की टीमें घर-घर जाकर परिवारों को संचारी रोगों से बचाव के उपाय बताएंगी. शिक्षा, कृषि, पशुपालन और अन्य विभाग भी सहयोग कर जनसमुदाय में व्यापक जागरूकता अभियान चलाएंगे.

कार्यक्रम में बोले नगर पालिका अध्यक्ष

नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. संतोष चौरसिया ने कहा कि स्वच्छता और जागरूकता ही संचारी रोगों की रोकथाम का सबसे सशक्त माध्यम है. अभियान का उद्देश्य न केवल संचारी रोगों की रोकथाम करना है, बल्कि जनता में स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाकर स्थायी प्रभाव स्थापित करना भी है. जिलेभर में चल रहे इस अभियान से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद की जा रही है.

Published at : 05 Oct 2025 08:51 PM (IST)
