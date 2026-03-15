'नोटबंदी से गैस सिलेंडर तक लोगों को लाइन में...', केंद्र और यूपी सरकार पर डिंपल यादव का हमला

यूपी के जालौन में मैनपुरी सांसद और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने महंगाई, गैस सिलेंडर की किल्लत, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है. डिंपल यादव जालौन के उरई में रविवार को एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होने पहुंची थीं. डिंपल यादव ने कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर विवाह की शुभकामनाएं दी.

उन्होंने कहा कि शादी-ब्याह के मौसम में गैस सिलेंडर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन लोगों को इसके लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है. सरकार कहती है कि देश में सब कुछ सामान्य है, जबकि जमीनी हकीकत में सिलेंडर की कमी और लगातार बढ़ती कीमतें लोगों को परेशान कर रही हैं.

जनता की समस्याओं के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं- डिंपल यादव

डिंपल यादव ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब जनता को लाइन में खड़ा होना पड़ा है. नोटबंदी के समय लोग घंटों कतारों में लगे रहे, कोविड काल में भी भारी परेशानियां झेलनी पड़ीं और अब गैस सिलेंडर के लिए भी लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आम जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है.

अब लोगों को सिलेंडर के लिए भटकना पड़ रहा है- डिंपल यादव

सपा सांसद ने कहा कि पहले किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ता था और अब वही स्थिति गैस सिलेंडर को लेकर बन गई है. प्रदेश में महंगाई चरम पर है और आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. उन्होंने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि तहसील से लेकर थानों तक भ्रष्टाचार बढ़ गया है. साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार में जमीन कब्जाने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं.

यूपी में पीडीए सरकार बनने का दावा

डिंपल यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समाज ने समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता दिलाई है और आने वाले समय में प्रदेश में पीडीए की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि आज हर समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है.

कांशीराम को जयंती पर दी श्रद्धांजलि

उन्होंने युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही हैं. ऐसे में आरक्षण का लाभ भी युवाओं को नहीं मिल पा रहा है. शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताते हुए उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने पर भी चिंता जताई. इस दौरान उन्होंने कांशीराम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने समाज को नई दिशा दी. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और कठेरिया समाज के लोग मौजूद रहे.