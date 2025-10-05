कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने स्वास्थ्य विभाग पर चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित तौर पर करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है. उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. माहरा ने रक्त परीक्षण उपकरणों की खरीद में अनियमितताओं और सीटी स्कैन मशीनों की खरीद में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है. उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पर भी निशाना साधा.

कांग्रेस ने करोड़ों के घोटाले का लगाया आरोप

कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित तौर पर करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि उपकरणों की खरीद में सभी मानदंडों का उल्लंघन किया गया है.

उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का आग्रह किया है, ताकि सच्चाई सामने आ सके. उन्होंने इस मामले के साथ-साथ राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत पर भी निशाना साधा.

प्रदेश अध्यक्ष ने उपकरणों की खरीद में बताया हेरफेर

राजपुर रोड स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माहरा ने बताया कि रक्त परीक्षण में उपयोग होने वाले वेन फाइंडर उपकरण की वास्तविक लागत 50,000 रुपये है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने इसे 5 लाख रुपये प्रति इकाई की दर से खरीदा. इस खरीद में विभाग ने लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च किए.

उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह, चीन से 60 करोड़ रुपये में खरीदी गई सीटी स्कैन मशीन के लिए एक भारतीय कंपनी की कम लागत वाली बोली को भी अनदेखा कर दिया गया. नैनीताल के सांसद अजय भट्ट के पत्र का उल्लेख करते हुए, उन्होंने बताया कि हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में 9 करोड़ रुपये की लागत से बन रही कैथ लैब का निर्माण कार्य देरी से शुरू हुआ और निर्माण की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की है, जिससे आपातकालीन वार्ड में पानी टपक रहा है.

सरकार के मंत्री ने ही उठाए सवाल

सांसद ने मंडी परिषद द्वारा कराए गए इस निर्माण की गुणवत्ता पर अपनी ही सरकार के मंत्री पर सवाल उठाए हैं. माहरा ने कहा कि लगातार उठ रहे सवालों के बीच, स्वास्थ्य विभाग उपकरण खरीद के लिए एम्स ऋषिकेश से एनओसी ले रहा है, जिसकी कार्यप्रणाली पहले से ही संदेह के घेरे में है.

पत्रकार वार्ता में, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में दो वर्ष पूर्व घोषित अस्पतालों के लिए खरीदे गए 9.5 करोड़ रुपये के उपकरण अभी तक उपयोग में नहीं लाए गए हैं और बेकार हो रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि न केवल स्वास्थ्य विभाग में, बल्कि उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा और सहकारिता विभागों में भी तबादलों में अनियमितताएं हो रही हैं. मुख्यमंत्री को इस मामले की जांच करानी चाहिए. इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष (संगठन) सूर्यकांत धस्माना भी उपस्थित थे. कांग्रेस नेताओं ने उत्तरकाशी में एक पत्रकार की संदिग्ध मृत्यु के मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की.