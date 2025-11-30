'गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों की इतनी कुटाई हुई...', गोरखपुर में CM योगी का सीधा संदेश

गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले प्रदेश में जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटने की राजनीति होती थी. पहचान का संकट था. वैमनस्यता पैदा कर कर्फ्यू जैसे हालात पैदा किए जाते थे. सपा और कांग्रेस की ऐसी ही सोच थी. जो भी सरकार सत्ता में आई, उसने जाति-पाति और वैमनस्यता फैलाने का काम किया. जाति-पाति के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता था.

सीएम योगी ने कहा कि व्यापारी की प्रॉपर्टी और गरीब की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था, लेकिन अब गरीबों की जमीन कब्जा करने वालों की कमर सीधी करने का काम किया जा रहा है. उनकी इतनी कुटाई हुई है कि उनके जमीन के ऊपर फैक्ट्री बना दी गई है. उपद्रव का प्रदेश अब उत्सव प्रदेश बन गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार 29 नवंबर को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 36 में स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि यह बातें कहीं. इस अवसर पर उन्होंने 61.39 अरब रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त किया. 115 भूखंडों में 5 बड़े निवेशकों को आवंटन प्रमाणपत्र सौपा. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के 408 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया. कौशल विकास प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को प्रमाणपत्र सौपा. तीन दिवसीय ट्रेड शो का शुभारंभ किया.

प्रदेश में गुंडागर्दी के खात्मे का दावा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुंडागर्दी, माफियागिरी और अराजकता पूरी तरह से खत्म हो गई है. पूर्वी यूपी पिछड़ा था. उद्योग-धंधे नहीं थे. माफिया गिरी ने यहां के विकास को चौपट कर दिया था अब भारत ही नहीं, देश-दुनिया से गोरखपुर में निवेश आ रहा है. देश और विदेश के निवेशक गोरखपुर में निवेश करने के लिए आ रहे हैं. पिछले 8 वर्षों में गोरखपुर में 500 इंडस्ट्री लगी है. 11,618 करोड़ रुपए की लागत के बीच 40 हजार युवाओं को नौकरी और रोजगार मिला है.

विकास का विजन न होने का पूर्व सरकारों पर आरोप

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी गीडा परिवार उद्यमियों, कार्मिकों और गोरखपुरवासियों को बधाई देता हूं. 36 वर्ष पूर्व गीडा की स्थापना हुई थी. स्थापना के बाद कुछ बीमारियों ने भी इस पर हमला कर दिया. धरना-प्रदर्शन और गोली कांड होते थे. सरकार का कोई विजन नहीं था. परिणाम स्वरूप गीडा चल नहीं पाया और खाद कारखाना बंद हो गया. इंसेफेलाइटिस ने भी हजारों मासूमों को निगल लिया. वर्ष 2014 में भारत में भाजपा की सरकार आई, तो उत्तर प्रदेश ने भी खुद को तैयार किया. साल 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार में विकास का ग्रोथ इंजन बना. आज 45 लाख करोड़ का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसमें 15 लाख करोड़ को जमीनी धरातल पर उतारा गया है. इसके लिए सरकार द्वारा प्रयास किया गया.

पहले की सरकार में गुंडागर्दी, गुंडा टैक्स, माफ़ियागिरी चरम पर थी. आज सरकार ने इनकी कमर तोड़ दी है. भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए ज़ीरो टोलरेंस की नीति को अपनाया है. 'उत्तर प्रदेश मॉडल' सुरक्षा व अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में अन्य प्रदेशों के लिए उदाहरण के रूप में सामने आया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्नदाता किसानों को मुआवजा देने के साथ ही किसी गरीब को नहीं उजाड़ने का भी ऐलान किया है. जिन गरीबों के पास मकान और जमीन नहीं है, उन्हें मकान और जमीन भी सरकार उपलब्ध करा रही है.

सबसे ज्यादा एअरपोर्ट अब यूपी में

उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक 55 फीसदी एक्सप्रेस-वे, देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, मेट्रो रैपिड रेल, देश के सर्वाधिक 16 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है. 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें भारत का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का पांचवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट भी शामिल है. इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक माह में करेंगे. उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बनकर उभरा है.

इसके साथ ही तेजी के साथ विकास कर रहा है. नौकरी और निवेश भी आ रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरेंगे, वहां नौकरी और रोजगार भी आएंगे. उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतरा गया है. इसमें 1.5 करोड़ नौजवानों को नौकरी व रोजगार मिला है. अकेले गीडा में 40 हजार युवाओं को नौकरी और रोजगार मिला है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराकर विरासत पर गौरव करने का संदेश सनातन धर्म के लोगों को दिया है. इसके दो दिन बाद ही भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के बीच दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आया है. ऐसे में उत्तर प्रदेश और गोरखपुर भी पीछे नहीं रहेगा.

अब गीता से धुरियापार तक औद्योगिक विकास होगा- सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब गीता से धुरियापार तक औद्योगिक विकास होगा. उन्होंने कहा कि पूरे एरिया में इंडस्ट्री दिखाई देगी. दूरियां पर में रिलायंस समूह कैम्पा प्लांट लगा रहा है. प्लास्टिक पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री भी जल्द ही आने वाली है. गीडा देश के विकसित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पहचान बना रहा है.

उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस के अवसर पर यहां प्रदर्शनी भी लगी है. यहां अलग-अलग इंडस्ट्री के 250 स्टाल लगाए गए हैं. वे इंजीनियरिंग, आईटीआई, विश्वविद्यालय और अन्य कॉलेज के छात्र-छात्राओं से अपील करते हैं कि वह उन स्टालों को जाकर जरूर देखें. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सनातन धर्म को पूरी दुनिया में पहचान और मान्यता दिलाने वाले गीता प्रेस को भी 10 एकड़ भूमि गीडा में आवंटित की गई है. इसके लिए वे गीडा और सभी गोरखपुरवासियों को बधाई देते हैं.

पिछली सरकार गीडा की जमीन पर बड़ा कब्रिस्तान बना रही थी- रवि किशन

गोरखपुर के सांसद रविकिशन ने कहा कि पिछली सरकार गीडा की जमीन पर बड़ा कब्रिस्तान बनाने के लिए जमीन खोज रही थी. आज यहां प्रतिवर्ष 8 हजार करोड़ रुपये का टर्नओवर है. 50 हजार लोग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़े हैं. इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी समेत सांसद-विधायक व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे.