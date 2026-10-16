CM योगी इंदिरापुरम के टीएसटीपी का करेंगे निरीक्षण, स्नातक सम्मेलन में भी लेंगे प्रतिभाग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह इंदिरापुरम स्थित टर्शियरी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (टीएसटीपी) का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद डासना स्थित सुंदरदीप इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित बीजेपी के शिक्षक और स्नातक मतदाता सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे.

320 करोड़ की परियोजना से उद्योगों को मिल रहा शोधित जल

मुख्यमंत्री दोपहर करीब 2:10 बजे हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे. यहां से वह इंदिरापुरम स्थित टीएसटीपी का निरीक्षण करने जाएंगे. करीब 320 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस प्लांट की क्षमता 40 एमएलडी है. यहां सीवेज के पानी को शोधित कर औद्योगिक उपयोग के योग्य बनाया जाता है. परियोजना से करीब 1,200 औद्योगिक इकाइयों को पानी की आपूर्ति की जाती है.

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शिक्षक-स्नातक मतदाताओं को करेंगे संबोधित

टीएसटीपी के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री दोपहर करीब 2:45 बजे डासना स्थित सुंदरदीप इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे. यहां बीजेपी की ओर से मेरठ-सहारनपुर खंड के शिक्षक और स्नातक मतदाताओं का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री सम्मेलन को संबोधित करेंगे.

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