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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपंजाब चुनाव से पहले राहुल गांधी फंसेंगे? सिखों पर टिप्पणी मामले में फैसला सुरक्षित

पंजाब चुनाव से पहले राहुल गांधी फंसेंगे? सिखों पर टिप्पणी मामले में फैसला सुरक्षित

पंजाब में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकतीं हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 16 Oct 2026 01:31 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्थति प्रयागराज में सिखों पर विवादित टिप्पणी के मामले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. 

जस्टिस विक्रम डी. चौहान की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा. दोनों पक्षों की करीब एक घंटे तक बहस हुई. 

याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा व अन्य की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दलीलें पेश कीं. 

राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत यह याचिका दाखिल की गई है. 

वाराणसी की अदालत से अर्जी खारिज होने के बाद नागेश्वर मिश्रा व अन्य ने फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है.

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 01:27 PM (IST)
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