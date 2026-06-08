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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में किसी भी गरीब की शिक्षा को बाधित नहीं होने देगी सरकार, जनता दर्शन में बोले CM योगी

यूपी में किसी भी गरीब की शिक्षा को बाधित नहीं होने देगी सरकार, जनता दर्शन में बोले CM योगी

UP News: लखनऊ की एक बच्ची अपनी बूढ़ी मां के साथ पहुंची. उसने बताया कि इंटरमीडिएट अच्छे अंक से उत्तीर्ण किया है. वह आगे बीटेक करना चाहती है, लेकिन धन के अभाव में दिक्कत हो रही है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 08 Jun 2026 03:47 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह ‘जनता दर्शन’ किया. इस दौरान प्रदेश भर से आए लोगों से उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनीं और समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया. एक बच्ची ने मुख्यमंत्री से उच्च शिक्षा के लिए मदद की गुहार लगाई, जिस पर उन्होंने लखनऊ के किसी संस्थान में प्रवेश दिलाने का आदेश दिया. पुलिस की अनसुनी व अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायतों पर सख्त सीएम योगी ने अफसरों को मॉनीटरिंग कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का आदेश दिया. 

लखनऊ की एक बच्ची अपनी बूढ़ी मां के साथ पहुंची. उसने बताया कि इंटरमीडिएट अच्छे अंक से उत्तीर्ण किया है. वह आगे बीटेक करना चाहती है, लेकिन धन के अभाव में दिक्कत हो रही है. सीएम योगी ने उसकी मार्कशीट देखी, फिर कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दो. आपका प्रवेश किसी अच्छे संस्थान में कराया जाएगा. सरकार किसी भी निर्धन या जरूरतमंद की शिक्षा को बाधित नहीं होने देगी. सकारात्मक संदेश पाकर प्रफुल्लित बेटी व मां ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया. 

अवैध कब्जे की शिकायत पर अफसरों से बोले- ‘मॉनीटरिंग कर पीड़ितों को न्याय दिलाइए’ 

विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों ने मुख्यमंत्री से पुलिस की हीलाहवाली व अवैध कब्जे को लेकर उचित कार्रवाई न होने की शिकायत करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा. मुख्यमंत्री ने हर प्रकरण को सुना, फिर शासन के अफसरों को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि इन मामलों की मॉनीटरिंग करिए. पीड़ित को न्याय और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराइए. सीएम ने पीड़ितों को जल्द ही समाधान के लिए आश्वस्त किया. 

पहले जनपद, मंडल के अधिकारियों से अवश्य मिलिए 

कुछ फरियादी ऐसे भी आए, जो सीधे ‘जनता दर्शन’ में पहुंचे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि आपने जनपद के किस अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखी. इस पर कुछ फरियादियों ने कहा कि हम सीधे यहीं आ रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गर्मी बेतहाशा पड़ रही है. आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सबसे पहले अपनी शिकायतें जनपद, मंडल स्तर के अधिकारियों से करें. कई समस्याओं का समाधान वहीं से हो जाएगा.

Published at : 08 Jun 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS YOGI ADITYANATH
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