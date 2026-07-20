रवि किशन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, गोरखपुर एयरपोर्ट विस्तार की उठाई मांग

गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रवि किशन शुक्ल ने सोमवार (20 जुलाई) को संसद भवन में भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान उन्होंने गोरखपुर जनपद और पूरे पूर्वांचल से जुड़े रक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. बैठक में सबसे प्रमुख विषय गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तार का रहा.

सांसद रवि किशन ने रक्षा मंत्री से कहा कि गोरखपुर में लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है. साथ ही क्षेत्र में तेजी से आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं. ऐसे में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर हवाई संपर्क सुनिश्चित करने के लिए गोरखपुर एयरपोर्ट का जल्द विस्तार बेहद जरूरी है. इसके अलावा उन्होंने रक्षा मंत्रालय से जुड़े अन्य जनहित के मुद्दों और स्थानीय समस्याओं की ओर भी रक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया.

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रक्षा मंत्री ने कार्यवाही का दिया भरोसा

बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसद द्वारा उठाए गए सभी विषयों को गंभीरता से सुना. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने और सभी मामलों का समुचित परीक्षण करने के निर्देश दिए. साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने का भी आश्वासन दिया.

बैठक के बाद सांसद रवि किशन ने रक्षा मंत्री का आभार जताते हुए कहा, "गोरखपुर और पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ. क्षेत्र की जनता की प्रत्येक समस्या को केंद्र सरकार के समक्ष पूरी गंभीरता और मजबूती से उठाना मेरा दायित्व है. गोरखपुर एयरपोर्ट का विस्तार क्षेत्र की प्रगति, निवेश, पर्यटन और रोजगार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. मुझे विश्वास है कि माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से इन विषयों पर सकारात्मक प्रगति होगी."

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उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्वांचल के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है. गोरखपुर को देश के प्रमुख विकास केंद्रों में स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. सांसद ने उम्मीद जताई कि जनहित से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों पर जल्द सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.