INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरवि किशन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, गोरखपुर एयरपोर्ट विस्तार की उठाई मांग

रवि किशन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, गोरखपुर एयरपोर्ट विस्तार की उठाई मांग

Ravi Kishan Meets Rajnath Singh: गोरखपुर सांसद रवि किशन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तार समेत पूर्वांचल से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 20 Jul 2026 10:16 PM (IST)
Preferred Sources

गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रवि किशन शुक्ल ने सोमवार (20 जुलाई) को संसद भवन में भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान उन्होंने गोरखपुर जनपद और पूरे पूर्वांचल से जुड़े रक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. बैठक में सबसे प्रमुख विषय गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तार का रहा.

सांसद रवि किशन ने रक्षा मंत्री से कहा कि गोरखपुर में लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है. साथ ही क्षेत्र में तेजी से आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं. ऐसे में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर हवाई संपर्क सुनिश्चित करने के लिए गोरखपुर एयरपोर्ट का जल्द विस्तार बेहद जरूरी है. इसके अलावा उन्होंने रक्षा मंत्रालय से जुड़े अन्य जनहित के मुद्दों और स्थानीय समस्याओं की ओर भी रक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया.

दिल्ली में डिंपल यादव को किया डिटेन, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

रक्षा मंत्री ने कार्यवाही का दिया भरोसा

बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसद द्वारा उठाए गए सभी विषयों को गंभीरता से सुना. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने और सभी मामलों का समुचित परीक्षण करने के निर्देश दिए. साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने का भी आश्वासन दिया.

बैठक के बाद सांसद रवि किशन ने रक्षा मंत्री का आभार जताते हुए कहा, "गोरखपुर और पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ. क्षेत्र की जनता की प्रत्येक समस्या को केंद्र सरकार के समक्ष पूरी गंभीरता और मजबूती से उठाना मेरा दायित्व है. गोरखपुर एयरपोर्ट का विस्तार क्षेत्र की प्रगति, निवेश, पर्यटन और रोजगार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. मुझे विश्वास है कि माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से इन विषयों पर सकारात्मक प्रगति होगी."

बदलने वाला है यूपी का मौसम! 37 जिलों में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट; बिजली गिरने की भी चेतावनी

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्वांचल के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है. गोरखपुर को देश के प्रमुख विकास केंद्रों में स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. सांसद ने उम्मीद जताई कि जनहित से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों पर जल्द सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

और पढ़ें
Published at : 20 Jul 2026 10:15 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News RAVI KISHAN RAJNATH SINGH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रवि किशन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, गोरखपुर एयरपोर्ट विस्तार की उठाई मांग
रवि किशन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, गोरखपुर एयरपोर्ट विस्तार की उठाई मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Gonda News: पत्नी ने प्रेमी संग रची चोरी की साजिश, पूछताछ में खुल गया पूरा राज
गोंडा में पत्नी ने प्रेमी संग रची चोरी की साजिश, पूछताछ में खुल गया पूरा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी पहुंचे CM योगी, जिले को ₹542.41 करोड़ की 82 विकास परियोजनाओं की दी सौगात
बाराबंकी पहुंचे CM योगी, जिले को ₹542.41 करोड़ की 82 विकास परियोजनाओं की दी सौगात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election 2027: अलीगढ़ शहर सीट पर ASP की एंट्री से बदलेगा मुकाबला? SP के मुस्लिम वोट बैंक पर नजर
अलीगढ़ शहर सीट पर ASP की एंट्री से बदलेगा मुकाबला? SP के मुस्लिम वोट बैंक पर नजर
Advertisement

वीडियोज

BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती.. अब अभिजीत दीपके करेंगे अनशन! कर दिया बड़ा ऐलान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सड़क से संसद तक उग्र प्रदर्शन और लाठीचार्ज, देखते ही देखते कैसे हिंसक झड़प में बदला CJP का आंदोलन?
सड़क से संसद तक उग्र प्रदर्शन और लाठीचार्ज, देखते ही देखते कैसे हिंसक झड़प में बदला CJP का आंदोलन?
इंडिया
CJP Protest LIVE: सीजेपी आंदोलन के बीच हिरासत में 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारी, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल
LIVE: सीजेपी आंदोलन के बीच हिरासत में 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारी, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल
बॉलीवुड
'इसका कोई मतलब नहीं है...', CJP के प्रदर्शन पर हेमा मालिनी का बड़ा बयान, स्टूडेंट्स को दी सलाह
'इसका कोई मतलब नहीं है...', CJP के प्रदर्शन पर हेमा मालिनी का बड़ा बयान, स्टूडेंट्स को दी सलाह
बिहार
CJP के प्रदर्शन और लाठीचार्ज पर रोहिणी आचार्य ने कही दिल जीत लेने वाली बात, 'सरकार को…'
CJP के प्रदर्शन और लाठीचार्ज पर रोहिणी आचार्य ने कही दिल जीत लेने वाली बात, 'सरकार को…'
बिहार
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
आईपीएल 2026
IPL में मोटी रकम में बिक सकते हैं इंग्लैंड के ये 3 खिलाड़ी, टूट सकता है सबसे महंगे विदेशी प्लेयर का रिकॉर्ड
IPL में मोटी रकम में बिक सकते हैं इंग्लैंड के ये 3 खिलाड़ी, टूट सकता है सबसे महंगे विदेशी प्लेयर का रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: जौहर यूनिवर्सिटी विवाद में कूदे सपा नेता! मोहिबुल्लाह से लेकर अखिलेश तक, कैसे बनाया राजनीतिक मुद्दा?
जौहर यूनिवर्सिटी विवाद में खपे सपा नेता! मोहिबुल्ला से लेकर अखिलेश तक, कैसे बना राजनीतिक मुद्दा
इंडिया
राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, 'वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे-पीटे जाते हैं'
राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, 'वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे-पीटे जाते हैं'
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget