CM योगी आज दो दिवसीय दौरे पर आएंगे वाराणसी, 400 सफाई कर्मियों को करेंगे सम्मानित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार (6 अक्टूबर) को दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचेंगे. इस दौरान राइस कॉनक्लेव से लेकर सफाई कर्मियों के स्वच्छता किट वितरण सहित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक और काशी के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन पूजन का कार्यक्रम शामिल है. मुख्यमंत्री का यह वाराणसी दौरा बेहद व्यस्त रहने वाला है.

सीएम योगी आदित्यनाथ 6 अक्टूबर को वाराणसी पहुंच रहे हैं. दोपहर 12:00 बजे वह वाराणसी के पिपलानी कटरा स्थित सरोजा पैलेस में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में 400 सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के साथ-साथ स्वच्छता किट का वितरण किया जाएगा.

लोगों को संबोधित करेंगे सीएम योगी

सीएम योगी इस कार्यक्रम के बाद अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट की तरफ शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम के समारोह आयोजन में भी शामिल होंगे. इसके अलावा वाराणसी के ही चांदपुर में आयोजित डायरेक्ट सीडेड राइस सम्मेलन 2025 में भी मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे. इस सम्मेलन में वो यहां आए लोगों को संबोधित करेंगे.

काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में करेंगे पूजा

प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 अक्टूबर को वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में भी दर्शन पूजन करने पहुंचेंगे. वहीं वाराणसी के सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी तय है.

सीएम योगी आज वाराणसी में ही रात्रि विश्राम करेंगे. इसके बाद अगले दिन 7 अक्टूबर को यहां से रवाना हो जाएंगे. सीएम योगी के दौरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, सभी प्रमुख चौराहों और रास्तों पर पुलिस बल तैनात है. सीसीटीवी कैमरों से आसपास के इलाकों की निगरानी की जा रही हैं.

सीएम योगी के वाराणसी दौरे को देखते हुए कई रास्ते बंद रहेंगे. ट्रैफिक पुलिस ने कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी किया है. ऐसे में घरों से निकलते समय रास्तों के बारे में जानकारी ले लें.

