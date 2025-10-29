उत्तर प्रदेश में हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई हैं. मंगलवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकी दी गई. इस बयान में बताया गया कि यूपी में हवाई अड्डों पर अप्रैल से अगस्त 2025 की अवधि में यात्रियों की संख्या 60.02 लाख रही.

यूपी में हवाई यात्रा को लेकर दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य में हवाई यात्रियों की संख्या में हुई यह बढ़ोतरी केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जो उन्होंने अपने ‘कनेक्टेड यूपी, समृद्ध यूपी’ दृष्टिकोण के तहत प्रस्तुत की थी.

बयान में कहा गया है कि नोएडा के ज़ेवर में बन रहे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत के साथ इस रफ्तार में और भी वृद्धि होगी. जिससे न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी संपर्क के नए अवसर प्राप्त होंगे.

हवाई यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा

आधिकारिक बयान में बताया गया है कि साल 2016-17 में जहां उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों से 59.97 लाख यात्री यात्रा करते थे, वहीं 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 142.28 लाख तक पहुंच गई. इनमें 129.29 लाख घरेलू और 12.99 लाख अंतरराष्ट्रीय यात्री शामिल रहे.

पिछली बार के मुकाबले यूपी तेजी से हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ी है. बयान के मुताबिक राज्य के कई शहरों ने इस वृद्धि में अहम योगदान दिया है. 2023-24 से 2024-25 के बीच वाराणसी में 34.4 प्रतिशत, प्रयागराज में 76.4 प्रतिशत, गोरखपुर में 27.6 प्रतिशत और कानपुर में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

हवाई संपर्क का नया केंद्र बना यूपी

उत्तर प्रदेश अब व्यापार और निर्यात के लिए भी हवाई संपर्क का बड़ा केंद्र बन रहा है. इसमें कहा गया, ‘‘2016-17 से 2024-25 तक राज्य के हवाई मार्ग से माल ढुलाई में 19.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह 5.89 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 28.36 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर है.