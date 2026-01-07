हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूपी में SIR को लेकर सीएम योगी की बैठक, भारी संख्या में वोटर्स के नाम कटने पर सांसदों-विधायकों को दिए ये निर्देश

CM Yogi Adityanath Meeting: उत्तर प्रदेश में एसआईआर का ड्राफ्ट जारी होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के बैठक बुलाई, जिसमें वैध वोटों को लिस्ट से जुड़वाने के निर्देश दिए गएय

By : पवन कुमार गौड | Updated at : 07 Jan 2026 07:54 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है. जिसमें 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कट गए हैं. जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम को एसआईआर को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई, इस बैठक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी शामिल हुए. 

यूपी में हुए एसआईआर में 12.55 करोड़ वोटरों को शामिल किया हैं, जबकि 2.89 करोड़ वोटरों को नाम कट गए हैं. इतनी बड़ी संख्या में वोट कटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन शाम 7:30 बजे बैठक बुलाई, बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल हुए. 

वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए जुड़े सांसद-विधायक

इनके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए यूपी बीजेपी के सभी सांसद और विधायक भी बैठक में हुए, इस बैठक में SIR की पहली लिस्ट जारी होने के बाद छूटे हुए वैद्य नामों को शामिल कराने को लेकर अभियान चलाने पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने सभी सांसद-विधायकों को निर्देश दिया कि पहली लिस्ट में जो भी वैध वोट कट गए हैं उनको जुड़वाना है. 

सीएम योगी ने एसआईआर पर दिए सख्त निर्देश

सीएम योगी ने साफ कहा कि सभी सांसद और विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में बूथ स्तर तक जाकर इस प्रक्रिया में जुटें और अभियान चलाकर जिन लोगों के नाम छूट गए हैं उन्हें इस लिस्ट में शामिल करवाएं. इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली भी पहुंचे थे, माना जा रहा है कि इस दौरान भी उन्होंने केंद्रीय नेताओं के साथ एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की थी. 

बता दें कि अभी एसआईआर का पहला ड्राफ्ट ही आया है. अगर किसी मतदाता का नाम इसमें शामिल नहीं है तो अभी भी समय हैं. वोटर अपनी आपत्तियां 6 फरवरी तक दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए वोटरों को चुनाव आयोग को फॉर्म और जरूरी दस्तावेज भरकर देने होंगे. 27 फरवरी तक सभी आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और 6 मार्च का फ़ाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित होगा. 

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
Published at : 07 Jan 2026 07:54 AM (IST)
UP NEWS Yogi Adityanath UP SIR
Embed widget