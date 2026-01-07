यूपी में भीषण ठंड, 31 जिलों में शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी, मौसम विभाग ने दिया अलर्ट

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा हैं. हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के चलते शीतलहर चल रही है, जिससे ठंड और बढ़ गई हैं. घने कोहरे की वजह से सड़कों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. मौसम विभाग ने आज 7 जनवरी को 31 जिलों में घने कोहरे और शीत दिवस की चेतावनी दी है.

यूपी में पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड में इजाफा हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के दोनों संभागों में आज भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. इस दौरान प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में घने से अत्यंत घना कोहरा होने की संभावना है जबकि कहीं-कहीं शीत दिवस की भी चेतावनी दी गई हैं. कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो मीटर रहने का अनुमान हैं.

घने कोहरे की वजह से लोग सुबह और शाम के समय घर से निकलने में परहेज कर रहे हैं. सड़कों पर सन्नाटा छाया है और दूर-दूर तक कोहरे की सफेद परत दिख रही है. ठंड की वजह से प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई है तो कहीं समय में बदलाव किया गया है. प्रदेश में आने वाले दिनों में भी ठंड का सिलसिला जारी रहेगा.

31 जिलों में घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट

यूपी में आज बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गोरखपुर, बस्ती और संत कबीर नगर में आज अत्यंत घना कोहरा छाए रहने का अनुमान हैं. इन जिलों में शीत दिवस का भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है.

सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, मीरजापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा और ललितपुर में घने से घना कोहरा रहने का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है.

आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, औरैया, जालौन, रायबरेली, फतेहपुर, अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ में घने कोहरे और शीत दिवस का यलो अलर्ट दिया गया है.

शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, झांसी, कौशांबी, प्रतापगढ़ और जौनपुर में भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है.

इटावा में रहा सबसे ठंडा दिन

बीते 24 घंटों में इटावा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, यहां न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. जिससे लोगों की कंपकंपी छूट गई. वहीं गोरखपुर, कानपुर, सोनभद्र और आजमगढ़ में भी न्यूनतम तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं आएगा.