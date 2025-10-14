दिवाली से पहले CM योगी की प्रदेशवासियों से खास अपील, कहा- एक आवश्यक संकल्प लें...

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिवाली से पहले CM योगी की प्रदेशवासियों से खास अपील, कहा- एक आवश्यक संकल्प लें...

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले बाजारों में खरीदारों को लेकर प्रदेश के लोगों से खास अपील की है. सीएम योगी ने कहा कि त्योहार पर स्वदेशी सामान ही खरीदें.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 14 Oct 2025 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

देशभर में दीपावली के त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई हैं. बाजारों में जमकर खरीदारी हो रही हैं. जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों से खास अपील की है, सीएम योगी ने लोगों को स्वदेशी वस्तुएं खरीदने पर जोर दिया और कहा कि इससे देश के कारीगरों को सम्मान मिलेगा. 

दिवाली से पहले सीएम योगी ने की अपील

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर यूपी के लोगों से देश में बने सामानों को खरीदने की अपील की है. उन्होंने लिखा- 'मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, दीपावली का पावन पर्व निकट है. आप सभी पूर्ण उत्साह के साथ उत्सव की तैयारियों में जुटे होंगे. इस व्यस्तता के बीच क्षण भर रुककर एक आवश्यक संकल्प लें, स्वदेशी का संकल्प. 

जब आप दीपावली की खरीदारी के लिए निकलें, तो स्वदेशी का संकल्प गांठ बांधकर निकलें. देश में ही निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता दें. फिर चाहे वे दीये हों, मोमबत्तियां हों, झालर हों या अन्य कोई वस्तु. आपकी ये छोटी सी पहल लाखों देसी कारीगरों, शिल्पकारों, कुम्हारों एवं स्थानीय दुकानदारों के जीवन में उल्लास ले आएगी. आप उनकी दीपावली को अधिक प्रकाशमान और स्मरणीय बनाने में सहायता कर सकते हैं.

उपहारों के लिए भी स्वदेशी चुनें. ओडीओपी के उत्कृष्ट उत्पाद अच्छा विकल्प सिद्ध हो सकते हैं. ये आपके उपहार को सबसे विशिष्ट तो बनाएंगे ही, साथ ही ये हमारे प्रतिभाशाली कारीगरों के परिश्रम का उचित सम्मान भी होगा. स्मरण रहे- ये दीवाली, स्वदेशी वाली. समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!'

सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर हर मौके पर प्रदेशवासियों से स्वदेशी सामान खरीदने से लेकर उसकी उपयोगिता पर ज़ोर देते हैं. स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर भी जोर दे रहा हैं, सीएम योगी का कहना है कि इससे हमारे देश के कारीगर और मजबूत होंगे और देश के पैसे का इस्तेमाल देश के लोगों के लिए होगा. 

Published at : 14 Oct 2025 01:05 PM (IST)
Sponsored Links by Taboola
