बारिश से प्रभावित लोगों की मदद कर दिलाएं राहत, CM योगी ने दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश में बीत दो दिनों में हुई भारी बारिश के बाद कई जगहों पर लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है, जिसे लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन मोड़ में है. सीएम योगी ने शुक्रवार को निर्देश दिए कि बारिश की वजह से प्रभावित लोगों को राहत दिलाई जाए. इसके साथ ही उन्होंने बारिश की वजह से फसलों को हुए नुक़सान का भी आंकलन करने के निर्देश दिए और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यूपी में बारिश और ख़राब मौसम की वजह से हुए नुक़सान को लेकर अफसरों के साथ बैठक की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बारिश की वजह से फसलों को हुए नुक़सान का आकलन कर किसानों को हरसंभव मदद दें. हर विपरीत परिस्थितियों में सरकार अन्नदाता के साथ खड़ी है.

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बारिश से प्रभावितों को राहत के निर्देश

मुख्यमंत्री ने बारिश से प्रभावितों को तत्काल राहत देने के निर्देश दिए. उन्होंने अतिवृष्टि से हुई आर्थिक हानि, पशुहानि और जिनके घर गिरे, उन्हें तत्काल अनुमन्य मुआवजा उपलब्ध कराने को कहा. उन्होंने कहा कि फसल बर्बादी का तत्काल आकलन कर किसानों को यथाशीघ्र मुआवजा दें. घर गिरने से बेघर हुए लोगों को राहत केंद्र और शरणालय केंद्र पहुंचाएं.

मुख्यमंत्री ने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में रहकर प्रभावित परिवारों से संवाद करने के साथ ही प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता तत्काल उपलब्ध कराने को कहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.

उत्तर प्रदेश में नए चक्रवाती तूफान अर्नब के असर की वजह से बारिश देखने को मिल रही है. विपरीत मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील की कि अकारण बच्चों को घर से न निकलने दें. जीर्णशीर्ण मकान, पेड़, टीन, बिजली के खंभों आदि के पास न खड़े हों, बल्कि सुरक्षित स्थानों पर शरण लें.

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