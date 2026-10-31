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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदूसरे टेस्ट में जायसवाल ने बनाए '0', पडिक्कल-जुरेल ने टीम इंडिया को संभाला; पढ़ें डे रिपोर्ट

दूसरे टेस्ट में जायसवाल ने बनाए '0', पडिक्कल-जुरेल ने टीम इंडिया को संभाला; पढ़ें डे रिपोर्ट

India A vs New Zealand A Test: दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच में कप्तान ध्रुव जुरेल ने भारतीय पारी को संभाल लिया है. पहले दिन स्टम्प्स तक भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 291 रन बना लिए.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 31 Oct 2026 11:36 AM (IST)
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कप्तान ध्रुव जुरेल ने दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की वापसी करवा दी है. दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ए ने 7 विकेट के नुकसान पर 291 रन बना लिए हैं. भारतीय टीम ने 160 के स्कोर तक आते-आते 6 विकेट खो दिए थे, उसके बाद जुरेल ने पारी को संभाला और अभी 99 रन बनाकर खेल रहे हैं.

देवदत्त पडिक्कल ने अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए 80 रन की पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से साथ नहीं मिला. लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे और देखते ही देखते 160 रन तक आते-आते 6 विकेट गिर चुके थे. इसी बीच ध्रुव जुरेल और मानव सुतार के बीच 62 रनों की साझेदारी हुई. जुरेल अब भी डटे हुए हैं और उनकी आकाशदीप के साथ पार्टनरशिप 69 रनों की हो चुकी है.

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क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में न्यूजीलैंड ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. जायसवाल न्यूजीलैंड दौरे पर लगातार तीसरी पारी में फ्लॉप रहे. इस बार तो उनका खाता तक नहीं खुला. अब तक इस सीरीज की तीन पारियों में जायसवाल के स्कोर 17, 5, 0 रहे हैं. 

साई सुदर्शन ने इस मुकाबले में ओपनिंग की और 41 रनों का योगदान दिया. सुदर्शन को लगातार शुरुआत मिल रही है, लेकिन उनका शतक का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. ध्रुव जुरेल इस मैच में इंडिया ए की कप्तानी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले दिन स्टम्प्स तक 155 गेंद में 99 रन बना लिए हैं. दूसरी ओर देवदत्त पडिक्कल ने 140 गेंद में 80 रन बनाए.

भारतीय टीम पहला अनऑफिशियल टेस्ट जीतने के बेहद करीब आ गई थी, लेकिन खराब रोशनी के कारण वह जीत से केवल एक विकेट दूर रह गई थी. इस बार टीम इंडिया उस स्थिति में नहीं फंसना चाहेगी. न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा 4 विकेट फ्रेजर शीट ने झटके.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 31 Oct 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
India A New Zealand A
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