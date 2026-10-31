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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी की पहली स्लीपर वंदे भारत आज होगी रवाना, जानें क्या है इसमें खास

यूपी की पहली स्लीपर वंदे भारत आज होगी रवाना, जानें क्या है इसमें खास

बनारस स्टेशन से 31 अक्टूबर को यूपी की पहली स्लीपर वंदे भारत रवाना होगी. CM योगी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाएंगे. नई मेमू ट्रेनें भी शुरू होंगी.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 31 Oct 2026 11:02 AM (IST)
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दीपावली के मौके पर पूर्वांचल के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है. उत्तर प्रदेश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शनिवार, 31 अक्टूबर को बनारस रेलवे स्टेशन से रवाना होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. इस मौके पर नई मेमू ट्रेनों का भी शुभारंभ किया जाएगा. समारोह बनारस रेलवे स्टेशन पर दोपहर करीब 3:30 बजे आयोजित होगा.

नई स्लीपर वंदे भारत के शुरू होने से लंबी दूरी का सफर पहले से अधिक आरामदायक होने की उम्मीद है. वहीं, नई मेमू सेवाओं से वाराणसी और आसपास के इलाकों के यात्रियों को राहत मिलेगी. खासकर रोजाना यात्रा करने वाले छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और अन्य यात्रियों को इसका लाभ मिल सकता है.

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RAC और वेटिंग टिकट पर नहीं कर सकेंगे सफर

स्लीपर वंदे भारत में यात्रियों के लिए खास व्यवस्था की गई है. इसमें सामान्य ट्रेनों की तरह RAC और वेटिंग टिकट की सुविधा नहीं होगी. केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही सफर कर सकेंगे. इससे ट्रेन में तय क्षमता से अधिक भीड़ नहीं होगी. यात्रियों को अपनी निर्धारित बर्थ पर आराम से सोने और सामान रखने की सुविधा मिलेगी.

हर बर्थ पर मिलेगी चार्जिंग और रीडिंग लाइट

ट्रेन में यात्रियों की सुविधा का खास ध्यान रखा गया है. हर बर्थ पर चार्जिंग पॉइंट और रीडिंग लाइट दी गई है. बर्थ की कुशनिंग को भी बेहतर बनाया गया है, ताकि रातभर के सफर में यात्रियों को आराम मिले. ट्रेन में आधुनिक इंटीरियर और सेंट्रलाइज्ड एसी की सुविधा होगी. उन्नत सस्पेंशन सिस्टम से तेज रफ्तार में झटके और बाहरी शोर कम महसूस होंगे.

सुरक्षा के लिए CCTV और फायर सेफ्टी सिस्टम

स्लीपर वंदे भारत में सुरक्षा के लिए भी आधुनिक इंतजाम किए गए हैं. कोच में ऑटोमैटिक सेंसर वाले दरवाजे लगाए गए हैं. इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम भी मौजूद रहेंगे. इन सुविधाओं का मकसद यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर देना है.

वाराणसी सिटी से राजातालाब के बीच चलेंगी मेमू ट्रेनें

वंदे भारत के साथ वाराणसी क्षेत्र को नई मेमू सेवाओं की भी सौगात मिलेगी. वाराणसी सिटी से राजातालाब के बीच चार जोड़ी मेमू ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. इन ट्रेनों में 12 कोच होंगे. रास्ते में वाराणसी जंक्शन, बनारस, भुलनपुर और हरदत्तपुर स्टेशन पर ठहराव दिया जाएगा.

इसके अलावा बनारस से प्रयागराज रामबाग के बीच मेमू सेवा को आगे बढ़ाने की योजना है. इससे वाराणसी और प्रयागराज के बीच आवागमन आसान होगा. नई रेल सेवाओं से काशी की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने और स्थानीय यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 31 Oct 2026 11:02 AM (IST)
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